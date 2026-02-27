;

VIDEO. Sacó la voz: Rafael Araneda respondió a polémica con Asskha Sumathra en Viña 2026

El animador del Festival habló en conferencia de prensa sobre la polémica vivida el pasado miércoles.

Nicolás Lara Córdova

Sacó la voz: Rafael Araneda respondió a polémica con Asskha Sumathra en Viña 2026

Sacó la voz: Rafael Araneda respondió a polémica con Asskha Sumathra en Viña 2026 / Oscar Guerra

El pasado miércoles, el ‘Monstruo’ despertó por primera vez en la edición 2026 del Festival de Viña del Mar. Asskha Sumathra protagonizó la polémica de esta edición al ser ‘cortada’ en medio de su presentación.

En dicha oportunidad, el público de la Quinta Vergara pifió la decisión tomada, provocando un momento incómodo hasta la presentación de Ke Personajes.

Este viernes y en conferencia de prensa, Rafael Araneda se refirió a la polémica vivida con Asskha Sumathra.

“Creo que todos lo han dicho, podríamos haberlo hecho mejor y que se haya visto mejor”, comenzó comentando el animador de Viña 2026.

“A mí me da la tranquilidad que en esta sala de prensa el protagonista contó lo que realmente sucedió y no pasó, como en otros festivales, que cambian la versión de los hechos, lo que me habla muy bien de ella”, dijo Rafael Araneda.

Además, el animador del festival dio a conocer un episodio que vivió junto a Karen Doggenweiler y Asskha Sumathra.

“Con Karen tuvimos una conversación directa con Asskha y le agradecimos su honorabilidad y su carácter para enfrentar la verdad; no tengo ningún problema en responderlo”, comentó.

“Si ella hubiese venido ayer a ver a Mon Laferte, lo hubiésemos dicho a la Quinta Vergara; somos un equipo que, así como nos llevamos aplausos, podemos cometer errores y siempre se pueden hacer las cosas mejor”, cerró.

