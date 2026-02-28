Pastor Rocha evangelizó al ‘Monstruo’ pero divide a las redes sociales / Oscar Guerra

El Pastor Rocha cerró el humor en el Festival de Viña del Mar y logró encantar al ‘Monstruo’ de la Quinta Vergara a base de juegos con la galería.

El Pastor partió con la canción Welcome to the Jungle de Guns and Roses, acompañado de dos ‘guardias’ con los que hizo un chiste sobre Sammis Reyes.

“Si ven a Sammis Reyes, lo taclean no más”, dijo de entrada el Pastor Rocha.

De ahí en adelante, mientras mantenía a su personaje, el Pastor Rocha ‘evangelizó’ al ‘Monstruo’ que lo acompañó durante su rutina.

En la mitad de su rutina, el Pastor dejó su personaje atrás y continuó su show bajo su verdadera identidad: Santiago Endara.

A pesar de estar dominando al ‘Monstruo’, el ambiente en redes sociales estaba dividido.

“No encuentro que este fome, pero está meh”; “Ha tirado algunas tallas buenas pero muy hiperventilado”; “Se quejan de que es gritón pero su personaje es así”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer.

Al recibir la Gaviota de Plata y de Oro, Santiago Endara dejó un mensaje que sacó aplausos en la Quinta Vergara.

“El Pastor Rocha no nació para criticar la religión de nadie, nació para desnudar los abusos y aquellos miedos que disfrazaron de fe”, comenzó.

“Me cansé de que se utilice a Dios como arma, me cansé de estos líderes religiosos que hablan de amor, mientras discriminan a otros y que se amenacen con los infiernos para controlar conciencias”, indicó el humorista mientras lo aplaudía la Quinta Vergara.

Tras esto, Endara remató su rutina con un callcenter y cerró su exitoso paso por el Festival de Viña.