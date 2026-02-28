;

Con homenajes a los que ya no están: Pablo Chill-E emocionó al ‘Monstruo’ en Viña 2026

El artista urbano selló en lo más alto su debut en el certamen más importante de música de Latinoamérica.

Nicolás Lara Córdova

Con homenajes a los que ya no están: Pablo Chill-E emocionó al ‘Monstruo’ en Viña 2026

Con homenajes a los que ya no están: Pablo Chill-E emocionó al ‘Monstruo’ en Viña 2026 / Hans Scott

“Gracias por hacerme cumplir este sueño”, repitió en reiteradas ocasiones Pablo Chill-E durante su presentación en la Quinta Vergara. Y su debut en el Festival de Viña del Mar fue de ensueño.

Revisa también:

ADN

Con un show cargado de emociones, el artista urbano dominó al ‘Monstruo’ de la Quinta Vergara y no se olvidó de nadie. Invitó a diversos artistas que lo han acompañado durante su carrera musical, como Yung Beef, Julianno Sosa, Arte Elegante y Harry Nach.

Además, tampoco se olvidó de los que ya no están. En el escenario, Pablo Chill-E montó un mural con los rostros de Galee Galee, Milán, Kevin Martes 13 y Giuliano Yankees y a su lado una animita para homenajear a estos artistas nacionales que lamentablemente perdieron su vida en diferentes circunstancias.

La Quinta Vergara no paró de cantar, ni de aplaudir los éxitos y mensajes que decía Pablo Chill-E y fue recompensado merecidamente con las Gaviotas de Plata y Oro.

El artista urbano también aprovechó el momento y decidió realizar una dedicatoria con una crítica social.

“Esto va para todas las residencias y hogares de menores, en especial el Ciudad del Niño de Hualpén, el Carlos Antunez de Providencia, el San Pedro de Armengol de Recoleta, que hoy en día ya no existe, como va a dejar de existir el de Hualpén por la venta de terrenos para proyectos inmobiliarios”, comentó.

“Porque en este mundo hay muchos que prefieren la plata antes de mejorar y preocuparse de la niñez, y ahí empieza la real problemática de drogadicción y delincuencia juvenil de la que todos somos testigos”, complementó en la carta que le leyó a la Quinta Vergara.

El artista, tras recibir la Gaviota de Oro, continuó su espectáculo y se fue de la Quinta Vergara con el sueño cumplido de representar a Puente Alto y a los que no están sobre el escenario más importante de la música latinoamericana.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad