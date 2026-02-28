Con homenajes a los que ya no están: Pablo Chill-E emocionó al ‘Monstruo’ en Viña 2026 / Hans Scott

“Gracias por hacerme cumplir este sueño”, repitió en reiteradas ocasiones Pablo Chill-E durante su presentación en la Quinta Vergara. Y su debut en el Festival de Viña del Mar fue de ensueño.

Con un show cargado de emociones, el artista urbano dominó al ‘Monstruo’ de la Quinta Vergara y no se olvidó de nadie. Invitó a diversos artistas que lo han acompañado durante su carrera musical, como Yung Beef, Julianno Sosa, Arte Elegante y Harry Nach.

Además, tampoco se olvidó de los que ya no están. En el escenario, Pablo Chill-E montó un mural con los rostros de Galee Galee, Milán, Kevin Martes 13 y Giuliano Yankees y a su lado una animita para homenajear a estos artistas nacionales que lamentablemente perdieron su vida en diferentes circunstancias.

La Quinta Vergara no paró de cantar, ni de aplaudir los éxitos y mensajes que decía Pablo Chill-E y fue recompensado merecidamente con las Gaviotas de Plata y Oro.

El artista urbano también aprovechó el momento y decidió realizar una dedicatoria con una crítica social.

“Esto va para todas las residencias y hogares de menores, en especial el Ciudad del Niño de Hualpén, el Carlos Antunez de Providencia, el San Pedro de Armengol de Recoleta, que hoy en día ya no existe, como va a dejar de existir el de Hualpén por la venta de terrenos para proyectos inmobiliarios”, comentó.

“Porque en este mundo hay muchos que prefieren la plata antes de mejorar y preocuparse de la niñez, y ahí empieza la real problemática de drogadicción y delincuencia juvenil de la que todos somos testigos”, complementó en la carta que le leyó a la Quinta Vergara.

El artista, tras recibir la Gaviota de Oro, continuó su espectáculo y se fue de la Quinta Vergara con el sueño cumplido de representar a Puente Alto y a los que no están sobre el escenario más importante de la música latinoamericana.