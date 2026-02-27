“Va a doler muchísimo”: DT de O’Higgins deja de lado los festejos y lanza dura advertencia a su plantel

Tras lograr la clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores, el DT de O’Higgins, Lucas Bovaglio, optó por bajar rápidamente la intensidad de los festejos y poner el foco en el Campeonato Nacional.

En la previa del partido ante Palestino, el técnico celeste lanzó una clara advertencia a su plantel durante la conferencia de prensa que brindó este viernes.

“Sabemos que se logró algo muy lindo, tal vez histórico, pero el campeonato local recién arranca, todavía tenemos mucho recorrido por delante. Si nosotros nos creemos más de lo que somos, si perdemos el norte, nos pueden dar una bofetada que va a doler muchísimo”, advirtió Bovaglio.

“Tenemos que seguir igual, trabajando con humildad, sabiendo que tenemos un gran corazón, pero muchas limitaciones. No nos tenemos que mover del camino que estamos transitando. Porque si nos creemos algo que no somos, el golpe va a ser muy duro", remarcó el entrenador argentino.

Además, el DT adelantó que, para enfrentar a Palestino, podría sumar minutos aquellos futbolistas que hasta el momento han sido suplentes. “Puede ser que alguno tenga la oportunidad de jugar mañana. En el transcurso del año van a jugar todos prácticamente. La agenda va a estar muy cargada, nos metimos en un lindo problema, pero eso queríamos”, concluyó.

Palestino y O’Higgins se medirán este sábado 28 de febrero por la quinta fecha del Campeonato Nacional. Cuatro días después, el miércoles 4 de marzo, el cuadro de Rancagua enfrentará a Deportes Tolima por la Copa Libertadores.