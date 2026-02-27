;

Bryan Rabello explica las claves de la hazaña de O’Higgins en Copa Libertadores: “Estamos orgullosos”

Tras eliminar a Bahía en Brasil, el plantel celeste llegó a Santiago durante la noche de este jueves.

Este jueves por la noche, el plantel de O’Higgins arribó a Santiago tras conseguir en Brasil la clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores.

Luego de aterrizar en la capital, el ‘10′ de los celestes, Bryan Rabello, conversó con ADN Deportes y entregó sus sensaciones por la hazaña que lograron en tierras brasileñas, donde eliminaron a Bahía.

“Fue histórico. Estamos felices y orgullosos de lo que hicimos. Fue un triunfo bastante trabajado. Nos costó al principio del partido, pero sabíamos que si trabajábamos de buena manera, podíamos conseguir la clasificación”, señaló el mediocampista nacional.

“La clave fue no desconcentrarse. A pesar de que nos hicieron un gol muy temprano, el equipo siempre mantuvo la cordura y la intención de poder clasificar. Lo peleamos hasta el final”, agregó el volante del elenco rancagüino.

“Ahora nos vamos a enfocar en Palestino y luego veremos cómo preparamos el partido de la otra semana”, concluyó Bryan Rabello, de cara a los partidos que se le vienen al “Capo de Provincia”.

Este sábado a las 20:30 horas, O’Higgins visitará a Palestino por el Campeonato Nacional. Y el próximo miércoles a las 21:30 horas, los celestes jugarán de local ante Deportes Tolima por la Copa Libertadores.

