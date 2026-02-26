La confesión de “Bichi” Borghi tras ver llorar al técnico de O’Higgins en Copa Libertadores
Lucas Bovaglio se emocionó hasta las lágrimas después de eliminar a Bahía en Brasil, situación que conmovió a Claudio Borghi.
El entrenador de O’Higgins, Lucas Bovaglio, se emocionó hasta las lágrimas tras lograr una hazaña en Copa Libertadores al eliminar a Bahía de Brasil en su propia casa.
En plena conferencia de prensa, Bovaglio se quebró cuando habló de los hinchas celestes que acompañaron al equipo en el estadio de Bahía. “Lo más hermoso de todo fue que no estuvimos solos. Había más de 1.000 almas que viajaron más de 4.000 kilómetros y corrieron a la par de los jugadores, nunca se callaron... Sepan que fueron parte de un día que va a quedar para siempre”, señaló el DT, muy emocionado.
“Nunca vi un entrenador emocionarse en conferencia”
En su rol de panelista, en ESPN, Claudio Borghi reaccionó al llanto de Lucas Bovaglio y lanzó una confesión: “Tengo muchos años y nunca vi un entrenador emocionarse en conferencia”.
“Se nota que está liberando mucha presión, que un DT muchas veces no demuestra”, agregó el “Bichi” sobre el técnico de O’Higgins.
En la misma línea, destacó: “Es bueno que se emocione, es lindo que lo haga, porque está llegando a un club donde hay esfuerzo, cariño y buena hinchada. Ojalá que le vaya muy bien”.
“Bovaglio demostró que a veces las personas expresan sus emociones de buena forma y me gustó que se haya emocionado. Me imagino la presión que tuvo durante todo el partido”, concluyó Borghi.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.