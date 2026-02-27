¿Otra suscripción para ver fútbol? La Premier League lanzará su propia plataforma de streaming

Hoy en día, ver fútbol por televisión puede resultar muy engorroso debido a las múltiples plataformas y canales que se reparten licencias de ligas, equipos e incluso haciendo diferencias entre partidos.

Bajo este escenario, desde la Premier League anunciaron una nueva estrategia con la que pretenden juntar todo su contenido en un solo lugar.

A pesar de que la idea es evitar tanto salto entre servicios de streaming o señales televisivas, se trata de otra plataforma al estilo Netflix, aunque exhibiendo todo su contenido.

Con el nombre de Premier League Plus, el sitio ofrecerá la transmisión de todos los partidos de la liga además de un catálogo exclusivo con duelos y momentos históricos.

Su debut será limitado para poner a prueba esta iniciativa y estará disponible únicamente en Singapur. En caso de obtener resultados positivos, poco a poco se irá extendiendo a nivel global.

Richard Masters, director ejecutivo de la competición, explicó en la cumbre Business of Football del Financial Times que se trata de “un proceso muy largo y meditado, cuidadosamente elegido”, agendado para debutar la próxima temporada.

La idea es concentrar en un solo ecosistema digital la transmisión de los 380 encuentros del calendario. El plan contempla una suscripción mensual estimada en 10 libras (poco más de $11.000 pesos).

De esta manera, es posible que en un futuro tengamos que pagar otro servicio para acceder a todos los partidos Premier League, aunque se desconoce cómo actuará con la exclusividad y si le quitará derechos a señales que ya cuentan con su transmisión total.