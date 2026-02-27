;

¿Otra suscripción para ver fútbol? La Premier League lanzará su propia plataforma de streaming

La idea es concentrar en un solo ecosistema digital la transmisión de los 380 partidos del calendario.

José Campillay

Getty Images

Getty Images / Molly Darlington/Copa

Hoy en día, ver fútbol por televisión puede resultar muy engorroso debido a las múltiples plataformas y canales que se reparten licencias de ligas, equipos e incluso haciendo diferencias entre partidos.

Bajo este escenario, desde la Premier League anunciaron una nueva estrategia con la que pretenden juntar todo su contenido en un solo lugar.

A pesar de que la idea es evitar tanto salto entre servicios de streaming o señales televisivas, se trata de otra plataforma al estilo Netflix, aunque exhibiendo todo su contenido.

Revisa también:

ADN

Con el nombre de Premier League Plus, el sitio ofrecerá la transmisión de todos los partidos de la liga además de un catálogo exclusivo con duelos y momentos históricos.

Su debut será limitado para poner a prueba esta iniciativa y estará disponible únicamente en Singapur. En caso de obtener resultados positivos, poco a poco se irá extendiendo a nivel global.

Richard Masters, director ejecutivo de la competición, explicó en la cumbre Business of Football del Financial Times que se trata de “un proceso muy largo y meditado, cuidadosamente elegido”, agendado para debutar la próxima temporada.

La idea es concentrar en un solo ecosistema digital la transmisión de los 380 encuentros del calendario. El plan contempla una suscripción mensual estimada en 10 libras (poco más de $11.000 pesos).

De esta manera, es posible que en un futuro tengamos que pagar otro servicio para acceder a todos los partidos Premier League, aunque se desconoce cómo actuará con la exclusividad y si le quitará derechos a señales que ya cuentan con su transmisión total.

Contenido patrocinado

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad