;

VIDEO. “Me convenció”: Alexander Aravena revela el rol clave que tuvo Felipe Mora en su arribo a Portland Timbers

“Me gustaría jugar contra Inter Miami y frente a mi máximo ídolo, que es Lionel Messi”, aseguró el seleccionado nacional en su presentación.

Javier Catalán

Captura: @timbersfc

Captura: @timbersfc

Alexander Aravena se convirtió en nuevo jugador de Portland Timbers, donde llega cedido desde Gremio, elenco en el que no estaba siendo considerado por su entrenador en este inicio de temporada.

Este jueves, el delantero formado en Universidad Católica fue presentado oficialmente ante la prensa estadounidense, instancia en la que explicó los motivos de su arribo al club y el rol que tuvo Felipe Mora en su decisión.

Apenas supe del interés de Portland por ficharme, quise venir. Siento que es una liga muy buena, con mucha competencia, y por eso estoy acá”, comenzó señalando el seleccionado nacional.

Revisa también:

ADN

“Me describo como un jugador hábil e inteligente, que ataca bien los espacios; soy fuerte para proteger el balón, técnico y me gusta hacer goles”, agregó sobre sus características.

Consultado sobre si habló con Mora antes de tomar la decisión, respondió: “Sí, hablé con Felipe antes de venir. Le pregunté cómo estaban las cosas y me dijo que la ciudad es muy bonita, que el equipo es sensacional y que está súper cómodo acá. Eso me convenció, porque es muy importante para el día a día”.

“Conozco la MLS, todos sabemos lo que representa y el nivel de competencia que tiene. Estoy muy feliz de estar acá. Me gustaría jugar contra Inter Miami y frente a mi máximo ídolo, que es Lionel Messi”, cerró Aravena.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad