Alexander Aravena se convirtió en nuevo jugador de Portland Timbers, donde llega cedido desde Gremio, elenco en el que no estaba siendo considerado por su entrenador en este inicio de temporada.

Este jueves, el delantero formado en Universidad Católica fue presentado oficialmente ante la prensa estadounidense, instancia en la que explicó los motivos de su arribo al club y el rol que tuvo Felipe Mora en su decisión.

“Apenas supe del interés de Portland por ficharme, quise venir. Siento que es una liga muy buena, con mucha competencia, y por eso estoy acá”, comenzó señalando el seleccionado nacional.

“Me describo como un jugador hábil e inteligente, que ataca bien los espacios; soy fuerte para proteger el balón, técnico y me gusta hacer goles”, agregó sobre sus características.

Consultado sobre si habló con Mora antes de tomar la decisión, respondió: “Sí, hablé con Felipe antes de venir. Le pregunté cómo estaban las cosas y me dijo que la ciudad es muy bonita, que el equipo es sensacional y que está súper cómodo acá. Eso me convenció, porque es muy importante para el día a día”.

“Conozco la MLS, todos sabemos lo que representa y el nivel de competencia que tiene. Estoy muy feliz de estar acá. Me gustaría jugar contra Inter Miami y frente a mi máximo ídolo, que es Lionel Messi”, cerró Aravena.