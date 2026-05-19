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Desde Kast con 69 días a Aylwin con 567: esto han durado los primeros gabinetes ministeriales

Con solo 69 días de gobierno la actual administración se posiciona como el cambio más rápido desde el retorno de la democracia.

Felipe Romo

Agencia Uno

Agencia Uno

El presidente José Antonio Kast oficializó su primer cambio de gabinete con las salidas de Mara Sedini y Trinidad Steinert de la Secretaría General de Gobierno y Seguridad Pública respectivamente.

Esto estableció una cifra inédita y se posiciona como el gobierno que menos tiempo demoró en reconfigurar su cartera de ministros con 69 días, superando al primer mando de Michelle Bachelet en 2006, con 126.

El podio lo cierra el segundo gobierno de Sebastián Piñera en agosto de 2018, que demoró 151 días en modificar a los titulares de Educación Medio Ambiente y Culturas.

Estos datos fueron entregados por el cientista y analista político Danilo Herrera, quien estuvo presente en la Prueba de ADN en medio del cambio de gabinete encabezado por el presidente José Antonio Kast.

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