Dura sanción en el fútbol: UEFA inhabilita de por vida a entrenador que grababa a sus jugadoras en los camarines

El Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA tomó una drástica y ejemplar decisión que marca precedente en el mundo del fútbol.

De forma unánime, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol adoptó una severa resolución en el caso de Petr Vlachovsky, ex entrenador del 1. FC Slovacko.

Hay que recordar que el director técnico fue acusado por espiar y grabar a jugadoras mientras se cambiaban y duchaban.

Después de la investigación correspondiente, se pudo comprobar que colocó cámaras ocultas para registrar la intimidad de las deportistas en los sectores de camarines.

Vlachovsky cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol de República Checa, habiendo comandado por casi 15 años las filas del Slovacko y ejerciendo, en paralelo, en la banda de la selección femenina Sub-19 de su país.

Sin embargo, su carrera llegó a su fin debido al comportamiento indebido dentro de los vestidores. Se denunció y fue declarado culpable por vulnerar sistemáticamente la privacidad de más de doce futbolistas a lo largo de un extenso período de cuatro años.

Gravedad del caso y sanciones

El escándalo estalló públicamente en 2023, cuando Petr fue arrestado por las fuerzas de seguridad cibernética locales tras detectarse que los archivos de video obtenidos de forma ilícita se comercializaban y distribuían en plataformas de internet.

El proceso penal concluyó en los tribunales checos con una pena de un año de prisión suspendida, complementada con una restricción civil de cinco años que le vetaba la posibilidad de dirigir equipos dentro de su nación.

Sin embargo, ante la gravedad de las transgresiones de comportamiento indecente, la UEFA decidió aplicar el castigo máximo en el plano administrativo.

Para garantizar un blindaje absoluto de la actividad, la entidad europea remitió un requerimiento formal a la FIFA con la finalidad de que la inhabilitación se extienda a nivel global.

Paralelamente, instó a la Asociación de Fútbol de la República Checa a retirar de manera definitiva la credencial y licencia profesional del infractor.

Ampliar

Tras notificarse la sanción, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO), en conjunto con su división europea, respaldó de forma enérgica la resolución a través de un comunicado oficial.

“Este resultado envía un mensaje fuerte y necesario de que el comportamiento abusivo e inapropiado no tiene cabida en el fútbol y que salvaguardar el bienestar de los y las futbolistas debe seguir siendo una prioridad en todos los niveles del juego”, exponen.

Del mismo modo, el sindicato hincapié en la necesidad de transformar de manera estructural los protocolos internos de las instituciones, subrayando la urgencia de erradicar los delitos de índole sexual sin contacto físico en el ecosistema del deporte de alto rendimiento.

“Jugadores y jugadoras deben poder trabajar y competir en entornos en los que se sientan seguros, respetados y protegidos contra el abuso, el acoso y la mala conducta. Decisiones como ésta son un paso importante para garantizar que las personas que violan esas normas sean apartadas del juego”, señalan.