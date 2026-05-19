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AUDIO. Coquimbo Unido deja en alto al fútbol chileno en Copa Libertadores: “Hemos representado bien al país”

“Cuando arrancó este torneo, lo primero que queríamos era ser competitivos y representar bien al club y a la región”, aseguró Hernán Caputto, entrenador de los “Piratas”.

Javier Catalán

Hernán Caputto, DT de Coquimbo Unido

Hernán Caputto, DT de Coquimbo Unido

03:08

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Coquimbo Unido sigue firme en su histórica campaña en la Copa Libertadores y, tras el triunfo por 3-0 sobre Deportes Tolima, dejó prácticamente asegurada su clasificación a los octavos de final del torneo.

Hernán Caputto, entrenador de los “Piratas”, valoró la goleada conseguida en casa frente al cuadro colombiano, resultado que deja al elenco aurinegro a solo un empate de instalarse entre los 16 mejores en apenas su segunda participación en el certamen continental.

“Los jugadores son los que se manifiestan y dejan todo en el campo, pero también ejecutan el plan de juego casi a la perfección. Nosotros queríamos ganar el partido y ojalá ser contundentes en el marcador. Creo que le ganamos a un gran equipo y de principio a fin nos adueñamos del partido”, comenzó señalando el DT.

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“Cuando arrancó este torneo, lo primero que queríamos era ser competitivos, representar bien al club y a la región. Cuando estás en torneos internacionales representas al país, y creo que lo hemos hecho de muy buena manera en estos partidos”, agregó.

Ahora, Coquimbo Unido incluso podría sellar su clasificación sin jugar, ya que si Universitario y Nacional empatan este miércoles, será imposible que los “Piratas” bajen del segundo lugar del Grupo B.

“Estoy muy contento con cómo se ha manifestado el equipo. Por supuesto que vamos a estar pendientes de lo que pase mañana, porque también es parte de la planificación”, cerró Caputto.

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