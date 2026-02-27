Prime Video revela la primera imagen oficial de Kratos y Atreus en la serie live-action de “God of War”

Hace ya un largo tiempo que se viene hablando de la serie en formato live-action de God of War, uno de los videojuegos más populares de la historia con millones de seguidores en todo el mundo.

Una vez más, el mundo gamer tendrá un espacio importante más allá de su mercado tradicional, con una adaptación bajo el alero de Prime Video.

Con el pasar del tiempo se fueron revelando importantes detalles que elevan aún más el hype entre los fanáticos, pero durante las últimas horas finalmente se reveló la primera imagen oficial.

A poco más de un mes de que se anunciara a Ryan Hurst como el actor encargado de darle vida al icónico semidiós, hoy podemos verlo completamente caracterizado en una escena del programa.

El intérprete que le dio voz a Thor para el juego GoW: Ragnarök (2022), maquilló gran parte de su piel para lograr ese tono pálido tan particular del personaje.

Su atuendo fue logrado de muy buena manera, destacando además lo minucioso de los detalles como la cicatriz en su cara y la marca de nacimiento (o ‘el tatuaje’) que recorre su torso, brazo izquierdo y el rostro.

Pero el protagonista no está solo, ya que la fotografía también nos deja ver al pequeño Atreus, interpretado por Callum Vinson.

El hijo del ‘Fantasma de Esparta’ aparece portando su arco, preparado para lanzar una flecha en lo que parece ser una lección por parte de su padre, emulando un momento del juego de 2019.

Con esta publicación a través de redes sociales, desde Prime Video anunciaron de forma oficial que el rodaje y la producción de la serie ya está en marcha.

Y si bien no hay fecha exacta para su estreno, se espera que se sume al catálogo del servicio de streaming en algún momento de 2027.