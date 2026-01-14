;

Se acabó la espera: este es el actor que dará vida a Kratos en la serie de “God of War”

El proyecto live-action de Prime Video va tomando forma poco a poco y finalmente tiene a su protagonista.

José Campillay

Cada vez que las historias de los videojuegos tienen una adaptación especial a la pantalla, ya sea en formato de película o serie, resulta ser más que interesante gracias al respaldo de los fanáticos.

Y si bien se trata de una apuesta arriesgada, en caso de que pueda lograrse de buena manera, es un éxito de proporciones, por lo que muchos toman el riesgo.

En este escenario, hace ya bastante tiempo se viene hablando de God of War, que llegará con una serie en formato live-action de la mano de Prime Video.

A pesar de que las noticias han sido pocas en el último tiempo, durante la tarde de este miércoles 14 de enero finalmente se dio a conocer al actor que le dará vida a Kratos.

Tras una larga espera, al fin se se dio uno de los pasos más importantes, clave para avanzar con los trabajos de producción. Además, siendo un aspecto que mantenía expectantes a los fanáticos.

Durante un largo tiempo se especuló con el elegido, apareciendo varios nombres propuestos por los propios fans, aunque finalmente desde la producción se inclinaron por uno alejado de tantos focos.

Se trata nada más y nada menos que de Ryan Hurst, un conocido para Sony y Santa Monica Studio, ya que fue quien le dio voz a Thor en God of War Ragnarök, un rol que le valió una nominación al BAFTA.​

Y si bien Prime Video descartó a grandes estrellas de Hollywood, el intérprete tiene experiencia en títulos populares como Ruta sin salida, Duelo de titanes, The Walking Dead, Rescatando al soldado Ryan, entre otros. Además, participará en la esperada película La Odisea.

Detalles del proyecto

Bajo la producción de Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios, la serie estará inspirada en la saga nórdica de la franquicia que ha sabido encantar a los jugadores de PlayStation (y desde hace poco de PC).

El proyecto recibió luz verde para la realización de dos temporadas iniciales y ya inició con sus primeros trabajos en Vancouver, liderado por Ronald D. Moore como escritor, showrunner y productor ejecutivo.

La trama seguirá a Kratos y su hijo Atreus en un viaje para esparcir las cenizas de Faye, esposa y madre de ambos, explorando la dinámica entre padre e hijo que marcó los últimos títulos de la saga.

El elenco y equipo creativo incluyen nombres como Maril Davis, Cory Barlog, Naren Shankar, Matthew Graham, Asad Qizilbash, Hermen Hulst, Roy Lee y Brad Van Arragon, mientras que Frederick E.O. Toye (Shogun, The Boys) dirigirá los dos primeros episodios.​

