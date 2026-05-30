Polémica en Aysén: reportan incidente de seremi de Transportes en comisaría de Coyhaique tras detención de su esposo

La seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Aysén, Verónica Figueroa Foitzick, protagonizó un incidente al interior de la Primera Comisaría de Carabineros de Coyhaique luego de que su esposo fuera detenido por una causa judicial pendiente.

Así lo informó este sábado el medio regional El Divisadero, que citó a testigos presentes en el lugar.

Seremi de Transportes y Telecomunicaciones Aysén Ampliar

Según la publicación, la autoridad habría insistido en que su cónyuge fuera retirado del calabozo, situación que obligó a funcionarios policiales a informar lo ocurrido a la Delegación Presidencial Regional, siguiendo los protocolos institucionales.

Desde Carabineros no emitieron declaraciones sobre el fondo del caso, aunque confirmaron que el hecho debió ser comunicado a las autoridades de Gobierno.

De acuerdo con la información difundida por el medio citado, el esposo de la seremi mantenía una causa relacionada con un accidente de tránsito ocurrido en febrero de 2025 en el sector El Peludo, en la Ruta 7. La investigación apuntaba a que un animal de su propiedad se encontraba suelto y sin medidas de resguardo, provocando un siniestro en el que una persona resultó con lesiones graves.

La detención se concretó el miércoles 27 de mayo, cuando el impu tado se presentó voluntariamente en la unidad policial con el objetivo de comparecer posteriormente ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique. La audiencia estaba programada para este viernes y, según los antecedentes publicados, la causa finalmente fue sobreseída.

Consultada por el portal local, la Seremi de Transportes no entregó una versión de lo ocurrido. Desde la repartición indicaron que no se referirían a rumores.

En tanto, la Delegación Presidencial Regional de Aysén declinó realizar comentarios públicos, argumentando que se trata de una situación de carácter personal y ajena a las funciones de la autoridad dentro del Gobierno.