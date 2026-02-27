;

Remezón en Hollywood: Paramount desplaza a Netflix en negociación por Warner Bros.

A pesar de que la venta parecía asegurada, una nueva oferta puede cambiar por completo el rumbo de la negociación.

José Campillay

Hace ya varios meses que se viene hablando de la venta de Warner Bros., uno de los estudios más importantes en la historia del cine y con gran presencia en el actual mercado del streaming.

Y si bien parecía estar todo listo para que Netflix pueda ejecutar la compra tras una potente oferta, durante las últimas horas salió a la luz nueva información que remeció el mercado.

Desde Paramount, que nunca bajaron los brazos, luego de protestar por las negociaciones entre WB y ‘La Gran N’ comenzaron a mejorar sus propuestas económicas hasta que lograron convencer.

Luego de que se diera a conocer que los directivos de Warner aceptaron el nuevo ofrecimiento de Paramount, en Netflix optaron por retirarse de esta puja y dejaron el terreno libre.

Fue el propio David Zaslav, director ejecutivo y presidente de la compañía, quien reconoció que la última oferta es “superior” a lo que se tenía hablado con el servicio cofundado por Reed Hastings y Marc Randolph.

De acuerdo a los datos oficiales, la oferta de Paramount Skydance es de $31 dólares por acción, lo que equivale a unos $111.000 millones de dólares por la totalidad de la compañía.

Hay que recordar que Warner Bros. Discovery había llegado a un acuerdo con Netflix (pero no oficializado en compra) por $27.75 dólares la acción (alrededor de $82.700 total). Esto, sin incluir los canales de televisión por cable.

A pesar de que la junta estableció cuatro días hábiles para que en ‘La Gran N’ mejoren sus términos y traten de salvar la operación con una nueva propuesta, la respuesta fue sencilla: optaron por retirarse.

La jugada maestra de Paramount

La propuesta de Paramount Skydance no solo mejora el precio por acción, sino que incluye un paquete de garantías que fue especialmente valorado por WBD.

Entre lo más llamativo destaca una cláusula de ruptura regulatoria de $7.000 millones de dólares y el compromiso de asumir los $2.800 millones de dólares de penalización que Warner Bros. deberá pagar a Netflix para romper el acuerdo ya existente.

El movimiento deja a Paramount Skydance como el único postor en carrera para hacerse con uno de los grandes estudios fundacionales de Hollywood y con la histórica marca HBO, en un negocio que promete reconfigurar el mapa de poder en el mundo del entretenimiento.

Aunque el acuerdo todavía debe superar un complejo escrutinio regulatorio en Estados Unidos y otros mercados, en la industria ya se asume que el futuro de Warner Bros. Discovery se jugará bajo el alero de David Ellison. Ahora solo queda esperar.

