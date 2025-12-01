;

“God of War”: llegan buenas noticias sobre el futuro de la esperada serie live-action desarrollada por Prime Video

El proyecto sigue avanzando poco a poco y ya se van sumando nombres importantes.

José Campillay

“God of War”: llegan buenas noticias sobre el futuro de la esperada serie live-action desarrollada por Prime Video

No hay dudas de que God of War es uno de los videojuegos más populares en la historia de la industria gamer, con un impacto tan grande que ha inspirado la creación de una serie live-action.

Hace ya un buen tiempo que se viene hablando de este proyecto, el cual ha ido tomando forma poco a poco. Pero hoy finalmente llegaron buenas noticias sobre avances significativos.

Lo primero a tener en cuenta es que el programa contará con dos temporadas iniciales y comenzará con su rodaje en marzo de 2026. Además, hay que recodar que se basará en el arco argumental de la era nórdica (juegos del 2018 y 2022).

Esto quiere decir que veremos a Kratos junto a su hijo Atreus, quienes se desenvolverán en un contexto escandinavo, con toda su mitología y aquellos personajes que ya conocimos.

Revisa también:

ADN

Recientemente se dio a conocer que la dirección de los dos primeros episodios estará a cargo de Frederick E.O. Toye, ganador del Emmy por Shogun y con un currículo destacado en series como Westworld, The Walking Dead y Watchmen.

Además, tiene un vínculo importante con Prime Video, compañía encargada de la serie, con trabajos como Fallout y The Boys, dos grandes éxitos de los últimos años.

Hay que recordar que estos avances se dan luego de que los showrunners originales abandonaran el proyecto en 2024, dejando a Ronald D. Moore como nuevo showrunner.

La adaptación cuenta además con la participación de Cory Barlog, responsable de los últimos juegos de God of War y Hermen Hulst, director de PlayStation Studios.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad