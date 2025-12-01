“God of War”: llegan buenas noticias sobre el futuro de la esperada serie live-action desarrollada por Prime Video

No hay dudas de que God of War es uno de los videojuegos más populares en la historia de la industria gamer, con un impacto tan grande que ha inspirado la creación de una serie live-action.

Hace ya un buen tiempo que se viene hablando de este proyecto, el cual ha ido tomando forma poco a poco. Pero hoy finalmente llegaron buenas noticias sobre avances significativos.

Lo primero a tener en cuenta es que el programa contará con dos temporadas iniciales y comenzará con su rodaje en marzo de 2026. Además, hay que recodar que se basará en el arco argumental de la era nórdica (juegos del 2018 y 2022).

Esto quiere decir que veremos a Kratos junto a su hijo Atreus, quienes se desenvolverán en un contexto escandinavo, con toda su mitología y aquellos personajes que ya conocimos.

Recientemente se dio a conocer que la dirección de los dos primeros episodios estará a cargo de Frederick E.O. Toye, ganador del Emmy por Shogun y con un currículo destacado en series como Westworld, The Walking Dead y Watchmen.

Además, tiene un vínculo importante con Prime Video, compañía encargada de la serie, con trabajos como Fallout y The Boys, dos grandes éxitos de los últimos años.

Hay que recordar que estos avances se dan luego de que los showrunners originales abandonaran el proyecto en 2024, dejando a Ronald D. Moore como nuevo showrunner.

La adaptación cuenta además con la participación de Cory Barlog, responsable de los últimos juegos de God of War y Hermen Hulst, director de PlayStation Studios.