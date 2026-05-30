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Desarticulan clan familiar dedicado al narcotráfico en Mostazal: siete detenidos quedan en prisión preventiva

Un operativo de la PDI y la Fiscalía permitió desbaratar una organización criminal que operaba en Mostazal y Codegua. Entre los detenidos hay cuatro hombres, dos mujeres y un adolescente.

Juan Castillo

Matías Llanca

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial / FRANCISCO PAREDES

Un amplio operativo policial permitió desarticular una banda criminal dedicada al tráfico de drogas que operaba en las comunas de Mostazal y Codegua, en la región de O’Higgins.

La organización, compuesta principalmente por integrantes de un mismo grupo familiar, fue desbaratada tras una investigación encabezada por la Fiscalía de Focos Investigativos de Rancagua y la Policía de Investigaciones (PDI).

La indagatoria permitió establecer que la estructura delictual era liderada por un sujeto que había recuperado su libertad hace apenas ocho meses, luego de cumplir una condena por tráfico de drogas. Según los antecedentes reunidos por los investigadores, la banda viajaba periódicamente a Santiago para adquirir sustancias ilícitas que posteriormente eran comercializadas en distintos puntos de la región.

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Vinculan a integrantes de la banda con un ataque armado ocurrido en 2025

El procedimiento fue ejecutado por detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Rancagua, con apoyo de las brigadas especializadas de homicidios, robos y lavado de activos. Durante las diligencias se allanaron cuatro domicilios y se detuvo a siete personas: cuatro hombres, dos mujeres y un adolescente de 17 años.

La fiscal de Focos Investigativos de O’Higgins, Javiera Oro, explicó que “logramos identificar una banda que se estaba dedicando al tráfico de drogas, quienes particularmente se dirigían hasta la ciudad de Santiago a adquirir la droga para posteriormente venderlas acá en el sector, utilizando distintos domicilios donde almacenaban la droga, armas de fuego y también municiones”.

Además del tráfico de drogas, la investigación permitió vincular a integrantes de la organización con un ataque armado registrado en mayo de 2025 contra el líder de otro grupo delictual de Mostazal, causa que actualmente es investigada como homicidio frustrado.

Durante el operativo, la policía incautó más de ocho kilos de cannabis, cocaína, cocaína base, ketamina y comprimidos de MDMA. También se decomisaron municiones, dinero en efectivo, vehículos, chalecos balísticos y teléfonos celulares, elementos que serán incorporados a la investigación.

Por instrucción de la Fiscalía, los siete detenidos fueron formalizados ante el Tribunal de Garantía de Graneros, que decretó la medida cautelar de prisión preventiva para todos los imputados mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer el alcance de la red criminal.

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