El fin de Smiling Friends: creadores anuncian que la serie de HBO terminará tras la tercera temporada

La serie animada Smiling Friends llegará a su fin tras su tercera temporada, según anunciaron sus propios creadores y protagonistas, Michael Cusack y Zach Hadel, en un video publicado en redes sociales por Adult Swim.

En el registro, ambos explicaron que la decisión fue tomada por mutuo acuerdo luego de varios años dedicados a la producción de la serie. “Después de que terminara la tercera temporada, Zach y yo sentimos lo mismo: estábamos bastante agotados después de poner años y años en esto, pero también muy satisfechos”, señaló Cusack. “Sentimos que quizá ese era un buen punto para terminar”.

Hadel añadió que desde el inicio pensaron en cerrar la historia en lo más alto, en lugar de extenderla sin la misma energía creativa. “Qué maravilloso sería hacer el show tan bueno como pudiera ser, ponerle el 100% o el 110%, y terminar en lo más alto, dejando a la gente con ganas de más”, explicó.

Los creadores también descartaron la posibilidad de que la serie continúe sin ellos. Según explicaron, el proyecto depende directamente de su trabajo creativo, por lo que delegarlo a otro equipo “no sería el mismo show”.

Cusack además recalcó que la decisión no fue impuesta por el canal. “Adult Swim nos ha apoyado mucho. Cuando les contamos esto nos dijeron que si no sentíamos ganas de seguir, no nos iban a obligar”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de regresar en el futuro con nuevos episodios o especiales si vuelven a sentirse inspirados.

“Ha sido realmente surrealista y genial”

Pese al anuncio del final, los creadores confirmaron que aún quedan capítulos por estrenar. Se trata de dos episodios adicionales que forman parte de la tercera temporada y que serán emitidos próximamente.

“Smiling Friends” se convirtió en una de las series animadas más populares de Adult Swim en los últimos años, y sus creadores destacaron el impacto que tuvo entre los fans. “El show se volvió mucho más grande de lo que imaginamos”, dijo Hadel. “Ha sido realmente surrealista y genial”.

El cierre de la serie marcará el fin de un ciclo para sus creadores, quienes aseguraron que seguirán colaborando en nuevos proyectos a futuro. “Esto no es el final de nosotros trabajando juntos”, concluyó Cusack. “Solo sentimos que este show ya lo hicimos y eso es todo”.