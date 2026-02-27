Ministro Gajardo advierte posible corrupción en Gendarmería tras fuga de reos desde la ex Penitenciaría: “No descartamos ninguna hipótesis”

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, aseguró que “no nos dejaremos amedrentar ni amenazar” frente al supuesto sabotaje de funcionarios de Gendarmería, tras la fuga de dos reos desde la ex Penitenciaría.

Gajardo enfatizó que “no vamos a permitir que ningún funcionario de Gendarmería no cumpla adecuadamente sus funciones” y destacó que, si se confirma la comisión de delitos, estos serán investigados.

Añadió que “bajo ninguna circunstancia podemos permitir que en Gendarmería haya funcionarios corruptos”.

El secretario de Estado también insistió en la necesidad de aprobar la reforma que busca incorporar a Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública.

“ No descartamos ninguna hipótesis”

“Incorpora a Gendarmería de Chile en las Fuerzas de Orden y Seguridad. Y a pesar de las resistencias que haya, vamos a llevar adelante esta reforma”, dijo el titular de Justicia para explicar la reforma.

Respecto a la fuga, Gajardo indicó que todos los antecedentes ya fueron entregados al Ministerio Público y que “no descartamos ninguna hipótesis, desde negligencia hasta colaboración interna o dolo”.

Para él, lo importante es que se investigue a fondo: “para todos el hecho es tan sospechoso que nosotros no podemos descartar que hayan otras razones”.