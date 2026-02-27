;

Ministro Gajardo advierte posible corrupción en Gendarmería tras fuga de reos desde la ex Penitenciaría: “No descartamos ninguna hipótesis”

Todos los antecedentes ya están en manos del Ministerio Público, que investigará posibles negligencias, colaboración interna o dolo en la fuga.

Martín Neut

Ministro de Justicia, Jaime Gajardo

Ministro de Justicia, Jaime Gajardo / Sebastian Beltran Gaete

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, aseguró que “no nos dejaremos amedrentar ni amenazar” frente al supuesto sabotaje de funcionarios de Gendarmería, tras la fuga de dos reos desde la ex Penitenciaría.

Gajardo enfatizó que “no vamos a permitir que ningún funcionario de Gendarmería no cumpla adecuadamente sus funciones” y destacó que, si se confirma la comisión de delitos, estos serán investigados.

Revisa también:

ADN

Añadió que “bajo ninguna circunstancia podemos permitir que en Gendarmería haya funcionarios corruptos”.

El secretario de Estado también insistió en la necesidad de aprobar la reforma que busca incorporar a Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública.

No descartamos ninguna hipótesis”

Incorpora a Gendarmería de Chile en las Fuerzas de Orden y Seguridad. Y a pesar de las resistencias que haya, vamos a llevar adelante esta reforma”, dijo el titular de Justicia para explicar la reforma.

Respecto a la fuga, Gajardo indicó que todos los antecedentes ya fueron entregados al Ministerio Público y que “no descartamos ninguna hipótesis, desde negligencia hasta colaboración interna o dolo”.

Para él, lo importante es que se investigue a fondo: “para todos el hecho es tan sospechoso que nosotros no podemos descartar que hayan otras razones”.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad