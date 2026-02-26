Reos se fugan de la ex Penitenciaria: escaparon vestidos de gendarmes y por la puerta principal

Dos internos condenados por delitos de alta gravedad escaparon desde la ex Penitenciaría de Santiago tras salir por la puerta principal vestidos como gendarmes, en un hecho que fue confirmado por la institución durante la madrugada de este jueves y que activó un amplio operativo policial en la capital.

De acuerdo con la información entregada, los hechos ocurrieron cerca de las 12:00 horas del miércoles 25 de febrero, cuando los sujetos abandonaron el penal haciéndose pasar por funcionarios.

En concreto, se trata de Juan Flores Valenzuela, condenado a presidio perpetuo por femicidio, y Tomás González Quesada, quien cumple una pena de 16 años de cárcel por delitos vinculados a causas asociadas al anarquismo.

Según antecedentes preliminares conocidos por Radio ADN, los internos habrían burlado los sistemas de seguridad del recinto, lo que activó de inmediato los protocolos correspondientes.

Gendarmería coordinó un operativo con las policías para dar con el paradero de los fugitivos, mientras se inició una investigación interna para esclarecer cómo se concretó la evasión.

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, calificó el caso como “de extrema gravedad” y explicó que “estas personas tuvieron la oportunidad de cambiar sus ropas cotidianas, y una vez uniformados salieron por la puerta de la penitenciaría”.

Asimismo, agregó que “vamos a informar las medidas que ciertamente van a hacer valer la responsabilidad de los mandos a partir de esta situación y, por cierto, ya se han hecho las denuncias respectivas al Ministerio Público”.

Las autoridades mantienen la búsqueda activa de ambos condenados, mientras el Ministerio Público ya inició las diligencias para determinar eventuales responsabilidades administrativas y penales tras la fuga.