El presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería de Chile, coronel Mario Benítez, cuestionó las remociones adoptadas por el Gobierno tras la fuga de dos internos desde la ex Penitenciaría de Santiago, quienes escaparon vestidos como funcionarios.

En entrevista con La Prueba de ADN, el dirigente sostuvo que la crisis del sistema penitenciario fue advertida con anticipación.

“Le dábamos cuenta al Presidente de la República, al ministro, también a los diputados y senadores, de que la situación penitenciaria se observaba preocupante y que la falta de recursos era evidente”, afirmó, agregando que “no se han tomado las medidas suficientes para corregir y solucionar estos problemas”.

Respecto del llamado a retiro de oficiales por responsabilidad de mando, Benítez señaló que es “una herramienta legal”, pero criticó su aplicación sin investigación previa.

“La crisis se arrastra desde hace muchos años”

“No estamos de acuerdo en que se apliquen estas medidas sin un sumario previo”, indicó, recalcando que “en un Estado de derecho cualquier sanción debe ser aplicada de forma razonable, proporcional, previa investigación”.

El coronel también advirtió que estas decisiones “debilitan el control institucional”, ya que —según explicó— “los oficiales ejercen la primera línea de supervisión en los recintos penales”.

Asimismo, reconoció diferencias con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, aunque subrayó que la crisis “se arrastra desde hace muchos años” y no corresponde solo a la actual administración.