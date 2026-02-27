Ministro de Justicia se reúne con Fiscal Nacional tras graves hechos en las cárceles chilenas

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, sostuvo este viernes una reunión con el fiscal nacional subrogante, Roberto Garrido, en medio de una serie de hechos que han tensionado al sistema penitenciario, con graves episodios registrados en distintos cárceles del país.

La cita tuvo como objetivo el traspaso de información de inteligencia penitenciaria recopilada tras los últimos acontecimientos que podrían constituir delitos y que han afectado la seguridad en las cárceles, situación que ha abierto investigaciones internas en Gendarmería y derivado en la desvinculación de cuatro altos mandos del centro penitenciario Santiago Sur.

Tras la reunión, el ministro Gajardo defendió la necesidad de avanzar en la reforma al sistema penitenciario. “Más allá de las declaraciones que han dado, más allá de los puntos de vista, que son muy legítimos, en cualquier democracia todos podemos tener puntos de vista distintos, lo que esperamos es que eso no implique que esta reforma no se apruebe (...) Esto nosotros lo estamos haciendo por el interés nacional del país y estamos disponibles a que esto se concrete y asumir todo lo que eso implica”, dijo.

Consultado sobre si existe una crisis en Gendarmería, el secretario de Estado reconoció las tensiones que enfrenta el sistema penitenciario en la región. “Nosotros sabemos que los sistemas penitenciarios tienen altas tensiones, sobre todo en nuestras regiones, es decir, en América Latina. En América Latina, las bandas de crimen organizado han surgido o se han fortalecido desde los establecimientos penales”, detalló.

“Es tan importante que las distintas dificultades que tienen todos los sistemas penitenciarios las confrontemos directamente. Tampoco tapemos las dificultades que tienen los sistemas penitenciarios. Que seamos muy claros frente a la ciudadanía respecto a los problemas que tienen y la forma en que esos problemas se tienen que abordar para resolverlos desde la raíz”, añadió.

Fugas, túneles y casos graves

Entre los hechos que encendieron las alertas se encuentra la fuga de dos internos desde la exPenitenciaria, quienes salieron por la puerta principal vestidos con prendas similares a las de gendarmes, burlando los controles de seguridad. Hasta ahora, su paradero sigue siendo desconocido.

A ello se suman excavaciones de túneles en la cárcel de Talca en al menos dos oportunidades durante el último mes, un intento de fuga frustrado en el tribunal de Colina y otros episodios de alta complejidad registrados en los últimos meses, incluyendo casos de extrema violencia al interior de recintos penitenciarios.

En paralelo, el ministro confirmó que durante esta jornada sostendrá una reunión bilateral con su sucesor, en la antesala del cambio de mando del próximo 11 de marzo, instancia en la que se espera revisar el estado de la situación y las eventuales medidas estructurales que podrían adoptarse.