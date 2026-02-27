En la edición de Los Tenores de este viernes 27 de febrero, nuestros panelistas repasaron los últimos detalles de Colo Colo antes del Superclásico y comentaron las palabras de Arturo Vidal previo al partido.

Leo Burgueño, Danilo Díaz, Cristian Arcos, Víctor Cruces y Carlos Costas conocieron la formación de la Universidad de Chile para enfrentara a los albos y supieron del deseo de Eduardo Vargas de anotar un gol en el Estadio Monumental.

Además, conversaron con Sebastián Mardones, analista de Lanús, que este jueves se consagró campeón de la Recopa Sudamericana venciendo al Flamengo en el Maracaná.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 27 de febrero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también se realizó una nueva versión del once de Manolo.