;

VIDEO. Los Tenores analizan los últimos detalles de la U de Chile y Colo Colo de cara al Superclásico

En el programa de este viernes, nuestros panelistas también conversaron con Sebastián Mardones, analista de Lanús, equipo que se consagró campeón de la Copa Libertadores.

Javier Catalán

Radio ADN

Radio ADN

En la edición de Los Tenores de este viernes 27 de febrero, nuestros panelistas repasaron los últimos detalles de Colo Colo antes del Superclásico y comentaron las palabras de Arturo Vidal previo al partido.

Leo Burgueño, Danilo Díaz, Cristian Arcos, Víctor Cruces y Carlos Costas conocieron la formación de la Universidad de Chile para enfrentara a los albos y supieron del deseo de Eduardo Vargas de anotar un gol en el Estadio Monumental.

Además, conversaron con Sebastián Mardones, analista de Lanús, que este jueves se consagró campeón de la Recopa Sudamericana venciendo al Flamengo en el Maracaná.

Revisa también:

ADN

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 27 de febrero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también se realizó una nueva versión del once de Manolo.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad