;

No les salió gratis: multan a Colo Colo por esconder balones en el triunfo sobre Everton

Los albos fueron sancionados ante el accionar de sus pasapelotas.

Carlos Madariaga

No les salió gratis: multan a Colo Colo por esconder balones en el triunfo sobre Everton

No les salió gratis: multan a Colo Colo por esconder balones en el triunfo sobre Everton / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Colo Colo llega al Superclásico con la confianza a tope luego de hilvanar tres victorias consecutivas en el Campeonato Nacional 2026.

La racha comenzó el 7 de febrero, en el Monumental, cuando los albos vencieron en los descuentos a Everton.

Revisa también:

ADN

Eso sí, en su informe, el juez Juan Lara consignó que, tras el tanto de Yastin Cuevas, los pasapelotas retiraron los balones que se ubican tras el arco del sector norte.

Dicha cuestion constituye una infracción al artículo 39° de las bases de la Liga de Primera 2026, el cual establece que “los pasabalones que no respeten las instrucciones de los árbitros y que sean denunciados por éstos, no podrán ser asignados en tal función por el club local en el partido siguiente”.

La situación fue analizada por el Tribunal de Disciplina, que planteó que “aún cuando la conducta constatada por el árbitro no hubiere alterado sustancialmente el normal desarrollo del encuentro, resulta altamente dañoso la deficiente actuación de éstos, razón por la cual es responsabilidad de los clubes locales prevenir tales inconductas”, todo lo cual fue reconocido por los albos, que se defendieron apuntando que los pasapelotas infractores fueron excluidos.

Ante este análisis, y por decisión unánime, Colo Colo fue sancionado con una multa de 10 UF (casi $400.000), la cual el “Cacique” deberá pagar a la ANFP.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad