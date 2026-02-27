No les salió gratis: multan a Colo Colo por esconder balones en el triunfo sobre Everton / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Colo Colo llega al Superclásico con la confianza a tope luego de hilvanar tres victorias consecutivas en el Campeonato Nacional 2026.

La racha comenzó el 7 de febrero, en el Monumental, cuando los albos vencieron en los descuentos a Everton.

Eso sí, en su informe, el juez Juan Lara consignó que, tras el tanto de Yastin Cuevas, los pasapelotas retiraron los balones que se ubican tras el arco del sector norte.

Dicha cuestion constituye una infracción al artículo 39° de las bases de la Liga de Primera 2026, el cual establece que “los pasabalones que no respeten las instrucciones de los árbitros y que sean denunciados por éstos, no podrán ser asignados en tal función por el club local en el partido siguiente”.

La situación fue analizada por el Tribunal de Disciplina, que planteó que “aún cuando la conducta constatada por el árbitro no hubiere alterado sustancialmente el normal desarrollo del encuentro, resulta altamente dañoso la deficiente actuación de éstos, razón por la cual es responsabilidad de los clubes locales prevenir tales inconductas”, todo lo cual fue reconocido por los albos, que se defendieron apuntando que los pasapelotas infractores fueron excluidos.

Ante este análisis, y por decisión unánime, Colo Colo fue sancionado con una multa de 10 UF (casi $400.000), la cual el “Cacique” deberá pagar a la ANFP.