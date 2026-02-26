;

VIDEO. Meneghini ajusta la pizarra de cara al Superclásico y define al reemplazante de Assadi

Según información de ADN Deportes, “Paqui” prepara dos importantes cambios para visitar a Colo Colo en el Estadio Monumental.

Tres días restan para el primer Superclásico del año y Francisco Meneghini comienza a definir el equipo que se plantará en el Estadio Monumental el próximo domingo.

“Paqui”, que aún no sabe de victorias en la Liga de Primera y ha evidenciado problemas en el juego de sus dirigidos, ahora también sufre una sensible baja para el duelo: Lucas Assadi.

El volante ofensivo sufrió un esguince en la parte alta del tobillo, complicación que lo obligará a estar, al menos, cuatro semanas fuera de las canchas.

Por lo mismo, el entrenador de la Universidad de Chile ya definió quién será el reemplazante del talentoso “10” con dos movimientos. Primero, ingresará a la titularidad Israel Poblete, acompañando en la doble contención a Charles Aránguiz, dejando como mediapunta a Javier Altamirano.

Además, Meneghini también ha probado a Marcelo Morales como lateral izquierdo titular, quien desplazaría a la suplencia a Felipe Salomoni.

Con estas variantes, la probable formación de la Universidad de Chile para enfrentar a Colo Colo sería con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Javier Altamirano y Marcelo Morales en el mediocampo; dejando en delantera a Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero.

