VIDEO. El equipo de Manolo: el once del Festival de Viña
El periodista Manuel Fernández armó una oncena cuya temática fue el Festival de Viña 2026, que este viernes vive su última noche de esta edición.
Una tradición en Los Tenores de ADN es el equipo de Manolo, una oncena hecha por el periodista Manuel Fernández con nombres de futbolistas que lleven relación a un tema en particular.
En esta ocasión, la temática tiene que ver con el Festival de Viña 2026, por la edición que se realizó esta semana y que concluye este viernes.
Revisa también:
Revisa el equipo de Manolo de esta semana
En el arco estará el chileno Erwin Concha; en defensa formarán el español Marc Jurado, el ecuatoriano Jordan Plata, el peruano Sandro Bailón y el uruguayo Matías Viña.
En la mitad de la cancha aparecen el italiano Antonio Gala, el portugués Daniel Fracassa, el turco Mustafa Cantar y el estadounidense Claudio Reyna. En ataque, completan la formación el italiano Gabriel Artístico y el argentino Pablo Oro.
El entrenador del equipo es el portugués José Bizarro, mientras que sus rivales serán Miramar Misiones y O’Higgins.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.