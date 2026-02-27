Una tradición en Los Tenores de ADN es el equipo de Manolo, una oncena hecha por el periodista Manuel Fernández con nombres de futbolistas que lleven relación a un tema en particular.

En esta ocasión, la temática tiene que ver con el Festival de Viña 2026, por la edición que se realizó esta semana y que concluye este viernes.

Revisa el equipo de Manolo de esta semana

En el arco estará el chileno Erwin Concha; en defensa formarán el español Marc Jurado, el ecuatoriano Jordan Plata, el peruano Sandro Bailón y el uruguayo Matías Viña.

En la mitad de la cancha aparecen el italiano Antonio Gala, el portugués Daniel Fracassa, el turco Mustafa Cantar y el estadounidense Claudio Reyna. En ataque, completan la formación el italiano Gabriel Artístico y el argentino Pablo Oro.

El entrenador del equipo es el portugués José Bizarro, mientras que sus rivales serán Miramar Misiones y O’Higgins.