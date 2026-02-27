;

Con la U estrenando el certamen: ANFP programa las dos primeras fechas de la Copa de la Liga 2026

La nueva competencia que estrenará el fútbol chileno comenzará el viernes 20 de marzo. Revisa aquí contra quién debuta tu equipo.

Javier Catalán

Este 2026, el fútbol chileno estrenará una nueva competencia para los clubes de Primera División: la Copa de la Liga.

El certamen se suma a la Liga de Primera y la Copa Chile, con el objetivo de aumentar la cantidad de partidos en la temporada y evitar extensas pausas en el calendario del balompié nacional.

Este viernes, desde la ANFP dieron a conocer la programación de las dos primeras fechas del torneo, que comenzará a disputarse el viernes 20 de marzo.

Cabe recordar que la competencia contará con cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, donde solo el primero de cada zona avanzará a las semifinales y posteriormente a la final de la Copa.

Además, quien resulte campeón, aparte de sumar un título profesional a su palmarés, obtendrá un cupo a la Copa Libertadores del año siguiente como Chile 3.

Así se jugarán las dos primeras fechas de la Copa de la Liga 2026

Fecha 1

  • Viernes 20 de marzo | 18:00 horas | Universidad de Chile vs Deportes La Serena | Estadio Nacional
  • Viernes 20 de marzo | 20:30 horas | Unión La Calera vs Audax Italiano | Estadio Nicolás Chahuán
  • Sábado 21 de marzo | 12:00 horas | Huachipato vs Deportes Concepción | Estadio Huachipato
  • Sábado 21 de marzo | 18:00 horas | Colo Colo vs Coquimbo Unido | Estadio Monumental
  • Sábado 21 de marzo | 20:30 horas | Cobresal vs Ñublense | Estadio El Cobre
  • Domingo 22 de marzo | 18:00 horas | Universidad Católica vs Universidad de Concepción | Estadio Claro Arena
  • Domingo 22 de marzo | 20:30 horas | O’Higgins vs Deportes Limache | Estadio Codelco El Teniente
  • Lunes 23 de marzo | 20:30 horas | Palestino vs Everton | Estadio Municipal de La Cisterna

Fecha 2

  • Martes 24 de marzo | 18:00 horas | Universidad de Chile vs Unión La Calera | Estadio Nacional
  • Martes 24 de marzo | 20:30 horas | Deportes Concepción vs Colo Colo | Estadio Ester Roa
  • Miércoles 25 de marzo | 18:00 horas | Ñublense vs Universidad Católica | Estadio Nelson Oyarzún
  • Miércoles 25 de marzo | 18:00 horas | Huachipato vs Coquimbo Unido | Estadio Huachipato
  • Miércoles 25 de marzo | 20:30 horas | Audax Italiano vs Deportes La Serena | Estadio Bicentenario de La Florida
  • Jueves 26 de marzo | 18:00 horas | Deportes Limache vs Palestino | Estadio Lucio Fariña Fernández
  • Jueves 26 de marzo | 20:30 horas | Universidad de Concepción vs Cobresal | Estadio Ester Roa
  • Jueves 26 de marzo | 20:30 horas | Everton vs O’Higgins | Estadio Sausalito

