Confirmado: así quedaron los grupos de la Copa de la Liga chilena 2026

Los equipos de la Primera División ya conocen a los rivales que deberán enfrentar en la nueva competencia del fútbol chileno.

Javier Catalán

Eduardo Figueroa

Este 2026, el fútbol chileno contará con una nueva competición debutante: la Copa de la Liga, torneo para el cual este jueves se conocieron sus grupos.

Esta torneo será disputado únicamente por los equipos de la Primera División y contará con cuatro grupos de cuatro equipos cada uno.

Para la conformación de los grupos, se consideró la tabla de la Liga de Primera 2025 para definir a los cuatro cabezas de serie, que quedaron de la siguiente manera: Coquimbo Unido (Grupo A), Universidad Católica (Grupo B), O’Higgins (Grupo C) y Universidad de Chile (Grupo D).

Cabe destacar que solo los primeros de cada grupo avanzarán a las semifinales, instancia en la que el ganador de la zona A se medirá ante el de la zona D, mientras que los líderes de los grupos B y C disputarán la otra llave, en partidos de ida y vuelta.

El ganador de la Copa de la Liga, además de sumar un nuevo trofeo a su palmarés, obtendrá un cupo a la Copa Libertadores del año siguiente como Chile 3.

Así quedaron los grupos de la Copa de la Liga 2026

  • Grupo A: Coquimbo Unido - Colo Colo - Huachipato - Deportes Concepción
  • Grupo B: Universidad Católica - Cobresal - Ñublense - Universidad de Concepción
  • Grupo C: O’Higgins - Palestino - Deportes Limache - Everton
  • Grupo D: Universidad de Chile - Audax Italiano - Unión La Calera - Deportes La Serena

