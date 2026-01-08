Confirmado: así quedaron los grupos de la Copa de la Liga chilena 2026
Los equipos de la Primera División ya conocen a los rivales que deberán enfrentar en la nueva competencia del fútbol chileno.
Este 2026, el fútbol chileno contará con una nueva competición debutante: la Copa de la Liga, torneo para el cual este jueves se conocieron sus grupos.
Esta torneo será disputado únicamente por los equipos de la Primera División y contará con cuatro grupos de cuatro equipos cada uno.
Para la conformación de los grupos, se consideró la tabla de la Liga de Primera 2025 para definir a los cuatro cabezas de serie, que quedaron de la siguiente manera: Coquimbo Unido (Grupo A), Universidad Católica (Grupo B), O’Higgins (Grupo C) y Universidad de Chile (Grupo D).
Revisa también:
Cabe destacar que solo los primeros de cada grupo avanzarán a las semifinales, instancia en la que el ganador de la zona A se medirá ante el de la zona D, mientras que los líderes de los grupos B y C disputarán la otra llave, en partidos de ida y vuelta.
El ganador de la Copa de la Liga, además de sumar un nuevo trofeo a su palmarés, obtendrá un cupo a la Copa Libertadores del año siguiente como Chile 3.
Así quedaron los grupos de la Copa de la Liga 2026
- Grupo A: Coquimbo Unido - Colo Colo - Huachipato - Deportes Concepción
- Grupo B: Universidad Católica - Cobresal - Ñublense - Universidad de Concepción
- Grupo C: O’Higgins - Palestino - Deportes Limache - Everton
- Grupo D: Universidad de Chile - Audax Italiano - Unión La Calera - Deportes La Serena
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.