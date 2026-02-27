Alejandro Tabilo vs Sebastián Báez: horario y dónde ver en vivo el partido por el Chile Open
El chileno y el argentino chocan por los cuartos de final del torneo que se disputa en San Carlos de Apoquindo.
Este viernes se juegan los cuartos de final del Chile Open, instancia donde solo queda un chileno en competencia: Alejandro Tabilo.
El número uno del tenis nacional se instaló en la ronda de los 8 mejores tras derrotar anoche al argentino Thiago Tirante (76°).
Ahora, por el paso a la semifinal, Tabilo (42°) tendrá que enfrentar a otro argentino: Sebastián Báez (52°), quien viene de eliminar a Cristian Garin.
Tabilo vs. Báez: horario y quién transmite
El duelo entre Alejandro Tabilo y Sebastián Báez se jugará este viernes 27 de febrero, no antes de las 20:00 horas, en el Court Jaime Fillol, en San Carlos de Apoquindo.
En TV, este compromiso se podrá ver por las pantallas de TNT Sports. Además, podrás escuchar este partido en vivo con la transmisión de ADN Deportes.
