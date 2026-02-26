Cristian Garin se despidió del Chile Open tras un partido altamente competitivo frente al argentino Sebastián Báez, en el que volvió a mostrar el gran nivel que se le conoce.

Tras el encuentro, “Gago” atendió a los medios en conferencia de prensa, donde valoró pasajes del duelo y volvió a referirse al complejo momento personal que atraviesa tras la muerte de su padre.

“Creo que si quedan cosas positivas es difícil verlas ahora, 15 minutos después del partido. Fue un buen encuentro, pero en momentos en que tuve oportunidades dudé un poco. También hubo algo de mala suerte en ciertos pasajes”, comenzó señalando el número dos del tenis chileno.

“Obviamente ayuda el apoyo. Estoy triste, no me quería ir así, sentía que podía ganar. Valoro mucho el respaldo y a la gente que me sigue y me quiere solo puedo agradecerle. Estoy todavía afectado por el partido, perderlo así me dolió”, afirmó respecto al aliento recibido en el Court Central Jaime Fillol.

Además, volvió a ser consultado por su estado de ánimo y el respaldo de sus colegas en esta etapa. “Me han preguntado eso muchas veces. Estoy agradecido por el apoyo; el equipo de Copa Davis estuvo conmigo, siempre hemos estado juntos. Me ayuda mucho que varias personas me hayan escrito por Instagram o WhatsApp contándome sus historias, que han pasado por cosas parecidas a mí”, expresó.

“Son momentos duros. Intento seguir adelante, aunque por momentos se me hace muy difícil. También me ha tocado apoyar a compañeros, pero al final aquí todos estamos compitiendo y, antes que eso, somos personas. Sé que es un proceso lento y les pido paciencia a quienes me quieren. Estoy haciendo todo lo posible para salir adelante”, sentenció Garin.