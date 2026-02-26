En una dura batalla de más de dos horas y 30 minutos, Cristian Garin (93°) cayó en tres sets ante el argentino Sebastián Báez (52°) y se despide del Chile Open en los octavos de final.

En un igualado primer set, “Gago” llegó a estar 4-2 abajo, pero de todas formas consiguió igualar las acciones y llevar todo al tie break. En la definición, el argentino no tuvo problemas y se quedó con el desempate por 7-2.

En la segunda manga, Garin cambió por completo la dinámica del partido y, a punta de buenos primeros saques, le quebró el servicio a su rival en dos ocasiones consecutivas para ponerse 5-0. Luego de que Báez pudiera sostener su único saque, el chileno aseguró el suyo y se impuso por 6-1.

En el set decisivo, la paridad volvió a imponerse en el Court Central Jaime Fillol, donde recién en el sexto juego el trasandino consiguió romper el servicio de “Gago”, pero el chileno tras siete break points recuperó de inmediato su servicio.

Lamentablemente, luego de defender ambos sus saques, en el doceavo juego, Báez volvió a quebrar a Garin y consiguió imponerse por 7-5 y quedarse con el partido.

Ahora, en la ronda de cuartos de final, deberá enfrentarse al ganador de la llave entre Alejandro Tabilo (42°) y el argentino Thiago Tirante (76°).