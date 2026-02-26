;

VIDEOS. Garin cae en una dura batalla ante Sebastián Báez y se despide del Chile Open en octavos de final

Ahora, el tenista argentino esperará al ganador del duelo entre Alejandro Tabilo y Thiago Tirante para jugar los cuartos de final.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

En una dura batalla de más de dos horas y 30 minutos, Cristian Garin (93°) cayó en tres sets ante el argentino Sebastián Báez (52°) y se despide del Chile Open en los octavos de final.

En un igualado primer set, “Gago” llegó a estar 4-2 abajo, pero de todas formas consiguió igualar las acciones y llevar todo al tie break. En la definición, el argentino no tuvo problemas y se quedó con el desempate por 7-2.

En la segunda manga, Garin cambió por completo la dinámica del partido y, a punta de buenos primeros saques, le quebró el servicio a su rival en dos ocasiones consecutivas para ponerse 5-0. Luego de que Báez pudiera sostener su único saque, el chileno aseguró el suyo y se impuso por 6-1.

Revisa también:

ADN

En el set decisivo, la paridad volvió a imponerse en el Court Central Jaime Fillol, donde recién en el sexto juego el trasandino consiguió romper el servicio de “Gago”, pero el chileno tras siete break points recuperó de inmediato su servicio.

Lamentablemente, luego de defender ambos sus saques, en el doceavo juego, Báez volvió a quebrar a Garin y consiguió imponerse por 7-5 y quedarse con el partido.

Ahora, en la ronda de cuartos de final, deberá enfrentarse al ganador de la llave entre Alejandro Tabilo (42°) y el argentino Thiago Tirante (76°).

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad