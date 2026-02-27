“Nadie debiera convencerlo”: Tabilo y la chance de que joven tenista alemán juegue por Chile / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Alejandro Tabilo fue de menos a más la noche del jueves para remontar el marcador ante el argentino Thiago Tirante y así clasficarse a los cuartos de final del Chile Open, para lo cual valoró el respaldo de los fanáticos locales.

“Fue increíble, traté de apoyarme en el público desde el segundo set y fui otro jugador, con otro tenis, muy agresivo, sacando bien. Ahí cambió el partido”, dijo en conferencia de prensa, desestimando que el duelo entre ambos de la semana pasada, en Río de Janeiro, fuera factor.

“Como nunca, no pensé en el pasado ni nada, estuve enfocado en el hambre de querer salir a cada pelota y traté de seguir con esa energía. Fue uno de los mejores partidos del año para mi”, comentó quien clasificó a su tercer cuartos de final seguido a nivel ATP, hecho inédito en su carrera.

“El balance es increíble, ojalá seguir para tener un mayor colchón de puntos. Estoy con energía para seguir”, planteó, ya proyectando el duelo de este viernes ante Sebastián Báez.

“Sería lindo ganar, pero entraré enfocado en mi juego, en lo que voy a hacer. Cada vez me voy sintiendo mejor en la cancha, disfrutando. Ojalá seguir con este ritmo y esta confianza, hacer un gran partido. Voy a necesitar del apoyo del público”, reconoció.

Alejandro Tabilo y sus definiciones

El ahora 40 del mundo abordó también las palabras del alemán Diego Dedura-Palomero, de padre chileno y que con 17 años no descartó jugar por nuestro país.

“Lo conocí en Munich. Por mi parte, de convencerlo, nadie debiera convencerlo, es algo que le tiene que nacer de corazón y desangre. A mi nadie me tuvo que convencer, yo quería desde muy chico jugar por Chile. Ojalá le guste y quiera jugar por Chile, sería increíble para nosotros, que necesitamos recambio”, repasó, junto con entregar una curiosa definición sobre su mecánica de servicio, donde se encorva bastante al momento de lanzar la pelota.

“Es algo que estamos tratando de sacar completamente, pero sigue funcionando, lo tiro tan atrás que no saben donde voy. No sé cuánto va a aguantar mi espalda haciendo eso. Me sale y mal”, cerró Tabilo