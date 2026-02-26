;

VIDEO. ¡El número uno! Tabilo saca su mejor nivel, remonta en el Chile Open y clasifica a cuartos de final

El nacido en Toronto vino desde atrás para dar vuelta el partido ante el argentino Thiago Tirante.

Alejandro Tabilo (42°) vino desde atrás para vencer a Thiago Tirante (76°) y confirmarse como el único chileno con vida en los cuartos de final del Chile Open.

La primera manga fue compleja para la raqueta número uno del tenis nacional, que sufrió con los potentes golpes de derecha del argentino y terminó cediendo el set por 6-4.

Sin embargo, tras ese traspié, “Jano” elevó considerablemente su nivel. Con dos quiebres sólidos, se quedó con el segundo parcial por 6-3, encendiendo la ilusión del Court Central de San Carlos de Apoquindo.

En el tercer set volvió la paridad, pero el nacido en Toronto tomó ventaja tras romper el servicio de Tirante en el cuarto game. Más adelante, consiguió un nuevo quiebre en el noveno juego para sellar la victoria y asegurar su clasificación.

Ahora, en cuartos de final, Tabilo deberá enfrentarse al también argentino Sebastián Báez (52°), quien eliminó a Cristian Garin.

