Tabilo y Garin van por los cuartos de final del Chile Open 2026: a qué hora juegan y quién transmite por TV

Los únicos tenistas nacionales que siguen en carrera competirán ante jugadores argentinos.

Carlos Madariaga

Tabilo y Garin van por los cuartos de final del Chile Open 2026: a qué hora juegan y quién transmite por TV

Tabilo y Garin van por los cuartos de final del Chile Open 2026: a qué hora juegan y quién transmite por TV / Agencia Uno

El Chile Open completará este jueves la disputa de los octavos de final del cuadro principal, donde dos chilenos buscarán mantener la representación nacional en los singles.

Quien saltará primero al court central Jaime Fillol es Cristian Garin, actual 93 del mundo, que desafiará al tercer sembrado del torneo, el argentino Sebastián Báez, 52 del ranking ATP.

Este choque, que arrancará no antes de las 18:30 horas, será la cuarta vez que se medirán entre sí, con ventaja en el historial para el trasandino, que suma dos victorias (Córdoba 2022 y Santiago 2023) contra un triunfo de “Gago” (Masters 1000 Miami 2023).

Luego, será el turno, no antes de las 20:00 horas, para que salte a la cancha Alejandro Tabilo (42° ATP) para jugar ante otro argentino, Thiago Tirante (76° ATP).

Será la tercera ocasión en la cual jugarán ambos tenistas entre sí, con un triunfo del chileno la semana pasada en los cuartos de final de Río de Janeiro. A eso se suma otro de “Jano” en Córdoba 2022, mientras que el trasandino se impuso en el Challenger de Cancún el año pasado.

Estos juegos serán transmisión por TV de TNT Sports Premium y en el sitio web oficial del Chile Open. Además, desde las 20:00 horas, será cobertura en vivo de ADN Deportes.

