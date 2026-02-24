;

VIDEO. “Me saqué un peso de encima”: Garin valora su primer triunfo de 2026 en medio de un complejo momento personal

“Esto es reflejo de las últimas dos semanas, en las que le he puesto más esfuerzo que nunca”, afirmó “Gago” tras imponerse al argentino Juan Manuel Cerúndolo en el Chile Open.

Javier Catalán

Cristian Garin sumó un sólido triunfo en el Chile Open tras vencer al argentino Juan Manuel Cerúndolo en una dura batalla en San Carlos de Apoquindo.

“Gago” consiguió su primera victoria del año, todo enmarcado en un contexto personal complejo debido a la muerte de su padre hace algunas semanas. En conferencia de prensa tras el partido, el número dos de Chile se refirió a este escenario.

“Creo que el comienzo de año (2025) fue difícil, y el final también, pasando por lesiones y momentos complicados. Esto es reflejo de las últimas dos semanas, en las que le he puesto más esfuerzo que nunca. Estoy convencido de que cuando uno trabaja fuerte y tiene un equipo que lo apoya, las cosas terminan saliendo”, comenzó diciendo el tenista.

Sobre cómo influyó el apoyo en el Court Central Jaime Fillol, señaló: “Me gusta jugar con público. Con el tiempo he aprendido a usarlo a mi favor. Antes me ponía muy nervioso, quería rendir y jugar increíble, y aprendí que hay que absorber esa energía de que todos quieren que ganes. También tener a mi familia y a todo mi equipo en el público… son pocas las oportunidades de jugar así”.

Al ser consultado sobre si esta negativa racha de derrotas lo tenía tenso antes del duelo, comentó: “Sí, tenía en la cabeza los resultados, el estar esforzándome día a día y no haber podido sumar partidos. Creo que me saqué un peso de encima al haber ganado hoy. Venía jugando bien en la práctica, pero faltaba aplicarlo en torneos”.

Además, evitó profundizar sobre su padre, a quien le dedicó el triunfo apuntando al cielo tras el match point. “No me siento preparado para hablar del tema, no tengo fuerzas para hacerlo. Más que disfrutar el partido, hay que aprender a disfrutar el sufrimiento. El tenis es muy duro y físico; son muy pocos los que lo disfrutan”, cerró Garin.

