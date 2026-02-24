;

La IA llega al tenis: Chile Open incorpora la tecnología con llamativa plataforma

El torneo en nuestro país se convierte en pionero en la región al integrar esta automatización digital.

Damián Riquelme

El tenis chileno da un paso hacia la modernización con la incorporación de inteligencia artificial en el Chile Open 2026. Siguiendo la tendencia de torneos internacionales como el US Open, Wimbledon y Roland Garros, el certamen nacional busca mejorar la experiencia de los fanáticos mediante el uso de nuevas tecnologías aplicadas al deporte.

Para esta edición, que se disputa entre el 21 de febrero y el 1 de marzo, el torneo contará con una plataforma de IA conversacional desarrollada por la empresa chilena Vambe.

Esta herramienta permitirá automatizar procesos y entregar información en tiempo real a los asistentes, facilitando el acceso a datos clave sobre el evento y optimizando la atención al público.

Entre las principales funciones, la plataforma actuará como un asistente digital capaz de responder consultas sobre entradas, horarios, jugadores, accesos y estacionamientos. El objetivo es reducir filas, evitar confusiones y ofrecer respuestas rápidas tanto a los espectadores como a los equipos participantes, mejorando así la organización general del campeonato.

Además, la tecnología estará presente dentro del recinto con activaciones interactivas que incluirán trivias, encuestas y juegos digitales.

Una vez finalizado el campeonato, la plataforma permitirá recopilar opiniones de los asistentes y medir su nivel de satisfacción, generando datos útiles para perfeccionar futuras ediciones.

Con esta iniciativa, el Chile Open se posiciona como uno de los primeros torneos de la región en integrar la IA de forma transversal, acercando la tecnología al público y transformando la manera de vivir el tenis en nuestro país.

