Tabilo incorpora un psicólogo deportivo a su staff técnico: “Todos los días aprendo algo nuevo”

Fue un duelo de amigos, pero no por ello un relajo, pues Alejandro Tabilo y Tomás Barrios midieron fuerzas apelando a lo mejor de su repertorio por la primera ronda del Chile Open.

El número 1 de nuestro país fue quien terminó llevándose el juego en dos sets, superando a quien es su jugador más cercano dentro del tour.

“Fue durísimo, me puso triste jugar con un chileno en Santiago. Las condiciones en Río eran difíciles para jugar, con el calor de la mañana y muy húmedo. Estaba apretado de la espalda, las piernas, pero pude descansar ayer en la noche. Me sorprendió mucho cómo estaba de bien físicamente ahora, pude hacer puntos largos y correr mucho”, dijo “Jano” en conferencia de prensa, valorando su evolución física y mental a dos días de su dolorosa caída en la final de Río de Janeiro.

“Fue muy duro. Traté de tomar esa derrota como para despertar un poco y salir a buscar la pelota, traté de hacerlo acá. En el 5/2 jugué un buen juego de devolución y aguanté el 5/3. Traté de seguir mentalmente ahí, han sido tres semanas larguísimas. Trato de mantener la máquina, hacer un buen partido, pero feliz de cómo estoy dando la vuelta mentalmente”, comentó Tabilo, quien tiene como novedad desde Buenos Aires el haber incorporado un psicólogo deportivo a su staff, el trasandino Pablo Pecora.

“Ha trabajado con jugadores de todos deportes, sabe mucho. Me ha ayudado a calmar la mente y ser decisivo, me ayudó a calmar los nervios. Hemos trabajado poquitas cosas, llevamos poco tiempo a full. Todos los días aprendo algo nuevo, con la mente muy abierta para escucharlo con todo lo que él conoce y ha vivido”, reconoció el 42 del ranking ATP, junto con proyectar el choque de octavos de final en el Chile Open, donde el jueves enfrentará a Thiago Tirante, a quien viene de vencer en Brasil.

“Va a ser un partido duro, jugamos hace poco, pero las condiciones cambian mucho. Tengo que plantear diferente el juego, saca muy bien y acá, en altura, le va a correr mucho la pelota. Tengo que entrar decidido con mi juego”, cerró Alejandro Tabilo en conferencia de prensa.