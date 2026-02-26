Más del 50% del operativo completado y 1.100 toneladas removidas: La Florida encara recta final de desalojo de la Toma Dignidad

La comuna de La Florida entra en la etapa final del desalojo de la ex Toma Dignidad, con más del 50% de avance en la remoción de escombros y 1.100 toneladas ya retiradas.

El municipio confirmó que el 100% de las casi 440 estructuras irregulares ya fueron desarmadas y que el proceso podría concluir este viernes.

El alcalde Daniel Reyes, junto al coronel Ignacio Toledo de Carabineros de Chile, señaló: “Ya podemos hablar de la Ex Toma Dignidad. El desarme de las casi 440 construcciones irregulares terminó ayer y hoy estamos concentrados en la remoción”.

Además, proyectó que el volumen total podría acercarse a las 10 mil toneladas. En el ámbito social, se catastraron 601 familias y se elaboraron 200 informes evaluados por el Serviu Metropolitano para la asignación de subsidios de arriendo.

Desalojo de la ex Toma Dignidad Ampliar

Se habilitaron albergues

A la fecha se han entregado 85 beneficios —62 gestionados por el municipio y 23 por Peñalolén— con 15 ya aplicados. El jefe comunal indicó que se flexibilizaron requisitos, permitiendo incluso subarriendo con familiares directos.

Como medida de emergencia, se habilitó un albergue por 72 horas en el gimnasio municipal, utilizado por 25 personas.

Durante el operativo también se rescataron 25 perros y 3 gatos, mientras que en materia de seguridad se registraron nueve detenidos por delitos vinculados a drogas y agresiones a funcionarios, además de la recuperación de un vehículo robado en Conchalí.