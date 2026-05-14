Darío Osorio y el gran salto de su carrera: tres clubes de la Premier League pelean por su fichaje

Un jueves de celebración vive Darío Osorio en Europa, luego de consagrarse campeón de la Copa de Dinamarca con el Midtjylland tras vencer en la final al FC Copenhague.

Las grandes actuaciones del seleccionado chileno desde su llegada al club danés han despertado el interés de las mejores ligas del mundo y ahora aseguran que tres equipos de la Premier League se disputan su fichaje.

Según informó el periodista británico Ben Jacobs, Everton, Crystal Palace y Bournemouth ya se comunicaron con el Midtjylland para conocer las condiciones de un eventual traspaso del atacante de 23 años.

El comunicador también señaló que, anteriormente, tanto Arsenal como Liverpool pusieron sus ojos en el extremo formado en Universidad de Chile, aunque actualmente no tendrían prioridad en incorporarlo.

El cuadro danés espera recibir ofertas cercanas a los 20 millones de dólares para dejar partir a Osorio, quien tiene contrato vigente hasta 2030 y aparece como uno de los grandes activos del club de cara al mercado europeo.