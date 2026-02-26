El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Hospital Regional de Antofagasta reactivó el test de sudor, examen fundamental para confirmar la fibrosis quística, permitiendo fortalecer el diagnóstico oportuno en la macrozona norte y evitar traslados a la región Metropolitana.

El estudio mide los niveles de cloro en el sudor, parámetro que se eleva considerablemente en pacientes con esta enfermedad genética de carácter tiempo sensible.

Puede realizarse desde las dos semanas de vida —con más de 48 horas y un peso ideal superior a 2 kilos— hasta adultos.

El director técnico del Laboratorio Clínico, Maykol Araya Castillo, explicó que “se trajeron equipos los cuales están actualizados a la realidad de ahora, son última tecnología”.

“Cumple con requisitos internacionales”

Araya añade que es “el único que en este momento cumple con los requisitos tanto internacionales y de estándares los cuales permiten asegurar que los resultados son para confirmar la enfermedad”.

Sobre el procedimiento, detalló que “consiste en una primera parte que el equipo permite extracción de sudor, que sí se recolectó el sudor necesario para realizar la determinación”.

Con esta tecnología, el recinto podrá confirmar casos en la región e incorporar más rápidamente a los pacientes a programas especializados y terapias específicas.