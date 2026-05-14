AUDIO. Colo Colo recibe un portazo en el mercado de fichajes: “Para el fútbol chileno es imposible”

En conversación con ADN Deportes, César Villegas, presidente de Deportes Limache, descartó la venta de Jean Meneses y Joaquín Montecinos a Colo Colo.

César Villegas, presidente de Deportes Limache

El mercado de fichajes en el fútbol chileno está cada vez más cerca y en Colo Colo no quieren perder tiempo para reforzarse, aunque ahora acaban de recibir un verdadero portazo.

Diversos rumores habían instalado a Jean Meneses y Joaquín Montecinos, extremos de Deportes Limache, como posibles objetivos del “Cacique” para reforzar la banda izquierda. Sin embargo, este jueves fue el propio presidente del cuadro “tomatero” quien descartó cualquier opción de salida.

En conversación con ADN Deportes, César Villegas aseguró que “al menos a mí, como presidente, no me ha llegado ninguna oferta ni me han preguntado por ninguno de los dos”.

En el caso de “Takeshi”, además, cerró totalmente la puerta a una transferencia dentro del fútbol chileno. “Meneses tiene una cláusula de salida, pero siempre y cuando sea para el extranjero. Para el mercado nacional es imposible”, afirmó.

Montecinos también tiene contrato vigente. Son especulaciones que empiezan a surgir en estas últimas cuatro o cinco fechas. Nosotros no nos preocupamos de eso, estamos enfocados en las cuatro finales que nos quedan para terminar la primera rueda y después ver de qué forma nos vamos a potenciar para seguir peleando el campeonato y cumplir el objetivo de llevar a Limache a una copa internacional”, cerró César Villegas.

