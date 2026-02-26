El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Vehículo queda atrapado por más de 12 horas en medio del Humedal Río Elqui

Un jeep quedó sumergido por más de 12 horas en el Humedal Urbano Río Elqui, en la comuna de La Serena, tras ser ingresado por su conductora, provocando la indignación de autoridades locales y agrupaciones medioambientales.

El humedal es parte de una red estratégica de ecosistemas que regulan inundaciones, sostienen biodiversidad y ayudan a enfrentar la escasez hídrica en la región.

El seremi del Medio Ambiente, Leonardo Gros Pérez, calificó la situación como una actitud “temeraria e irresponsable” y afirmó: “Lo condenamos categóricamente y lo consideramos un hecho irracional y un hecho absolutamente fuera de toda lógica, de todo raciocinio humano.

“Creemos que no es posible permitir y tolerar situaciones de este tipo, esperamos sea la última vez que tengamos que enfrentar una situación tan grave”, consignó Gros.

La conductora, oriunda de San Carlos, región del Ñuble, fue sorprendida vendiendo el vehículo por redes sociales mientras aún permanecía sumergido. Finalmente, el automóvil fue retirado y se le cursó una infracción por ordenanza municipal.