Momentos de alta tensión se registraron este miércoles durante el desalojo de la toma “Dignidad”, ubicada en la comuna de La Florida, luego de que pobladores instalaran barricadas y se produjeran enfrentamientos verbales con los equipos de diálogo desplegados en el lugar.

La situación obligó a la intervención de Carabineros de Chile, que utilizó carros lanzaagua para controlar los focos de disturbios.

Según constató Radio ADN en terreno, las conversaciones entre funcionarios municipales y los habitantes del campamento no llegaron a buen puerto. Las familias solicitaron más tiempo para retirar sus pertenencias, argumentando que muchos ya tenían camiones contratados, pero no pensaban que el desalojo se realizaría hoy, lo que derivó en escenas de incertidumbre y angustia, especialmente por la presencia de niños en medio del operativo.

Municipio mantiene el desalojo pese a la tensión

Pese a los incidentes, desde el municipio se reiteró que el procedimiento continuará tal como fue planificado. A los pobladores se les informó que este desalojo se va a realizar sí o sí el día de hoy, independiente de las dificultades logísticas que enfrenten algunas familias para trasladar sus enseres. Parte de los residentes ya fue derivada a un albergue habilitado, mientras otros permanecen en la vía pública, rodeados de sus pertenencias, a la espera de una solución transitoria.

El despliegue contempla 500 funcionarios municipales y cerca de 300 efectivos policiales, y podría extenderse por al menos tres días, dependiendo del nivel de ocupación que aún exista al interior del asentamiento.

Durante un recorrido realizado por Radio ADN, se observaron numerosas viviendas ya desarmadas y vacías, junto a otras que continúan habitadas, en varios casos por más de una familia en la misma estructura.

De acuerdo con la estimación oficial, en la toma viven 982 personas distribuidas en 579 viviendas, lo que explica la complejidad del procedimiento y la presión sobre los servicios sociales comunales. Desde la administración local indicaron que el objetivo es ejecutar el desalojo de manera ordenada, pero sin postergaciones adicionales.

Mientras avanzan las labores, el foco sigue puesto en el resguardo de los menores y animales, adempas de evitar nuevos incidentes que escalen la tensión.

