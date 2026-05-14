Así será la nueva cárcel de Calama: tendrá capacidad para 1.850 reclusos y costará más de $340 mil millones

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició el proceso de licitación para construir un nuevo recinto penitenciario en Calama, una obra que busca reforzar la capacidad carcelaria del país con altos estándares de seguridad.

La iniciativa, contempla una inversión estimada de UF 8.690.107 —más de $340 mil millones, aproximadamente— y permitirá albergar a 1.850 personas privadas de libertad en un complejo de 71.858 metros cuadrados.

El futuro establecimiento se construirá en un terreno fiscal ubicado en la Ruta B-195, en la intersección con la Ruta 23, en la comuna de Calama. Y será ejecutado bajo el sistema de concesiones.

Según detalló el MOP, la licitación será internacional, por lo que podrán participar empresas nacionales y extranjeras que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Concesiones. Las ofertas técnicas serán recibidas el 24 de noviembre de 2026 en dependencias del MOP.

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En tanto, la apertura de las ofertas económicas se realizará el 22 de diciembre de 2026, instancia en la que se avanzará en la adjudicación de uno de los proyectos penitenciarios más importantes actualmente en desarrollo en Chile.