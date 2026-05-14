El ‘último titán’ de Tailandia: descubren al dinosaurio más grande jamás hallado en el sudeste asiático

El mapa de la prehistoria en Asia acaba de sumar un nuevo y colosal integrante que reconfigura la organización que se conocía.

Un equipo internacional de investigadores ha revelado el descubrimiento del Nagatitan chaiyaphumensis, una especie de dinosaurio herbívoro que ostenta ahora el título de ser el más grande registrado hasta la fecha en el sudeste asiático.

Con un peso estimado de 27 toneladas, este gigante superaba con creces el tamaño de dos elefantes africanos actuales combinados.

Este hallazgo no solo destaca por sus dimensiones, sino por su valor geológico. Según Thitiwoot Sethapanicsakul, autor principal del estudio y doctorando en Ciencias de la Tierra del University College London, esta podría ser la última gran pieza del rompecabezas en la zona.

“No encontraremos más fósiles de dinosaurios en rocas más jóvenes en Tailandia, lo que convierte a este dinosaurio en una especie de último gigante de su tipo que podríamos encontrar en la región”, señaló el experto en declaraciones recogidas por ABC News.

El nombre de la especie rinde homenaje tanto a la cultura local como a la mitología clásica. Nagatitan proviene de Naga, la serpiente mitológica del folclore del sudeste asiático, y de titán, en referencia a los gigantes de la mitología griega.

Por su parte, el apellido chaiyaphumensis se debe a la provincia de Chaiyaphum, en el noreste de Tailandia, donde se realizó el descubrimiento.

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La historia de este hallazgo comenzó en 2016, cuando residentes locales divisaron restos óseos incrustados cerca de un estanque.

Tras una excavación inicial del Departamento de Recursos Minerales que recuperó diez huesos clave, el tamaño de la criatura dejó perplejos a los científicos. Entre las piezas destaca un hueso de la pata delantera de casi 1.8 metros de altura.

“De hecho, cuando vi el espécimen por primera vez, el tipo de hueso de la pata delantera es en realidad más alto que yo, lo cual es bastante sorprendente”, confesó Sethapanicsakul.

Un espaldarazo ante la falta de recursos

A pesar de la importancia del sitio, las excavaciones se detuvieron en 2020 por falta de financiamiento. No fue sino hasta 2023, gracias a una subvención de la National Geographic Society, que el equipo pudo retomar y concluir el análisis que hoy asombra al mundo científico.

El Nagatitan chaiyaphumensis habitó la Tierra hace aproximadamente entre 100 y 120 millones de años, durante el periodo Cretácico.

Para el investigador, este descubrimiento representa el inicio de una era dorada para la disciplina en su país, calificándolo como “el próximo gran ‘boom’ de los dinosaurios en el sudeste asiático”.

Thitiwoot Sethapanichsakul junto al húmero de Nagatitan chaiyaphumensis Ampliar

Un impulso educativo local

Más allá de los datos técnicos, el equipo ve en este titán una herramienta educativa. Mientras que en otras partes del mundo la paleontología se estudia formalmente desde hace dos siglos, en Tailandia la disciplina apenas cuenta con cuatro décadas de trayectoria, tras iniciarse en 1986.

“Estamos tratando de que la gente, especialmente en las zonas rurales, comprenda el valor de la paleontología”, explicó el investigador jefe.

“Hacemos eso a través de la divulgación y cosas similares, y tener un dinosaurio nuevo para anunciar realmente ayuda a que la gente se entusiasme”, complementó.

Con el anuncio de este gigante, Tailandia reafirma su posición como uno de los epicentros de biodiversidad prehistórica más diversos y prometedores de todo el continente asiático, sobre todo si se considera el poco interés local que existe hasta ahora.