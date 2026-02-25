;

Con despliegue de más de 800 funcionarios: inicia desalojo definitivo de la “Toma de Dignidad” en La Florida

El operativo contempla a funcionarios municipales y efectivos policiales, con presencia de familias y menores de edad en el lugar, mientras las autoridades buscan asegurar el procedimiento y prevenir incidentes.

Cristóbal Álvarez

Gabriel Riveros

Con despliegue de más de 800 funcionarios: inicia desalojo definitivo de la “Toma de Dignidad” en La Florida

Durante la mañana de este miércoles, autoridades iniciaron el desalojo total y definitivo de la denominada “Toma de Dignidad” en la comuna de La Florida, procedimiento que se desarrolló con un amplio despliegue municipal y policial, y con presencia de familias y menores de edad en el lugar.

De acuerdo con la información recabada en terreno, el operativo consideró la participación de 500 funcionarios municipales y alrededor de 300 efectivos de Carabineros de Chile, quienes comenzaron a avanzar hacia los accesos del campamento, donde se registraron barricadas instaladas por algunos ocupantes.

Durante un recorrido previo, se constató que varias viviendas ya se encontraban desocupadas. Sin embargo, aún permanecían en el lugar principalmente mujeres y niños, mientras equipos municipales y policiales iniciaban labores de diálogo con dirigentes del asentamiento.

Desde Carabineros explicaron que su presencia respondió a una solicitud formal de auxilio realizada por el municipio, con el objetivo de resguardar el desarrollo del procedimiento durante los próximos días.

“Carabineros de Chile está presente en este desalojo debido al requerimiento de la autoridad administrativa, por lo cual se ha planificado un servicio para asegurar que se haga en completa normalidad, previniendo alteraciones del orden público y resguardando la integridad del equipo municipal y de los ocupantes”, señaló el coronel Ignacio Toledo, prefecto de la Prefectura Santiago Cordillera.

Según detalló el oficial, la planificación incluyó personal de control del orden público, efectivos del GOPE, unidades especializadas de investigación y funcionarios territoriales, con presencia coordinada de distintas reparticiones policiales.

Prevemos que podría haber alguna resistencia por parte de personas que se opongan al retiro de la toma. Por lo tanto, en una primera fase se contempla la intervención de personal GOPE conforme a sus medios y protocolos”, agregó.

Hasta el cierre de esta nota, el procedimiento continuaba en desarrollo, mientras las autoridades mantenían labores de diálogo y control preventivo para evitar incidentes durante el retiro de los ocupantes del terreno.

