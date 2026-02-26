;

Exrostro de Mega es detenido tras denuncia por presunta agresión a su pareja en La Serena

El periodista fue arrestado tras un llamado policial por un incidente en su hogar. La fiscalía investiga los hechos y la municipalidad revisa su continuidad en el cargo.

El periodista Juan Miranda, exsub-editor del noticiero Ahora Noticias de Mega y actual jefe de Comunicaciones de la Municipalidad de La Serena, fue detenido la noche del miércoles tras una denuncia por presunta agresión a su pareja.

El procedimiento se originó luego de un llamado que alertó a Carabineros sobre un incidente de violencia en el domicilio que ambos compartían, según consigna Diario El Día.

Personal policial acudió al lugar y concretó la detención, luego de constatar que la víctima presentaba lesiones leves, principalmente golpes de puño, que fueron atendidos en un centro de salud.

Municipio evalúa su continuidad

Durante el control de detención realizado la mañana del jueves, Miranda declaró que su pareja atravesaba un episodio asociado al consumo de drogas al momento de los hechos.

La fiscalía será la encargada de determinar responsabilidades y eventuales medidas cautelares, en una investigación que se encuentra en etapa inicial.

Aunque los hechos ocurrieron en el ámbito privado, la situación genera efectos administrativos inmediatos debido al cargo que Miranda ocupa en el municipio. La Municipalidad de La Serena ya evalúa su continuidad mientras se desarrolla la investigación.

