¡Lo apuñalaron! Exrostro de Meganoticias fue agredido tras salir de fiesta en Bellavista

Lo asaltaron y apuñalaron. Juan Miranda, exrostro de Meganoticias fue agredido tras salir de una fiesta en Bellavista.

El periodista relató los hechos en su cuenta de Instagram, donde dio cuenta de su estado de salud tras el hecho.

“Anoche terminé en la Clínica. Salí de una fiesta en Bellavista y caminaba a casa cuando un grupo de personas nos bordaron para robarnos todo”, relató de entrada.

Y agregó que “en el forcejeo, yo me tiré a la calle, a los autos, para alertar del asalto, caí al suelo, los vehículos se detuvieron y el tipo huyó, no sin antes enterrarme el cuchillo en la espalda”.

Exfigura de Meganoticias se salvó

El reportero manifestó que “la saqué muy barata”, señalando que le suturaron la lesión y que continuaba en estado de shock.

Junto a esto, Miranda hizo un llamado tras la ola de violencia que se vive en el bohemio barrio, donde se han registrado varios asaltos en las últimas semanas.

“Justo ayer un amigo me decía que no iba a Bellavista, porque estaban asaltando mucho. Yo pensé que andar acompañado ya era una opción. ¡Pero no! Nosotros la sacamos barata ahora que la cuento, ¡Pero hay que redoblar las medidas!”, lanzó.

De esta forma, el exrostro de Meganoticias tuvo la suerte de salvarse tras el agresivo robo, dejando claro el cuidado que hay que tener en las calles del conocido sector de Providencia.