Municipalidades de Coquimbo y La Serena en guerra contra los scooters: anuncian multas hasta fin del servicio

Una serie de incidentes en dichas ciudades motivaron la toma de medidas estrictas por parte de las autoridades

Nicolás Lara Córdova

Municipalidades de Coquimbo y La Serena en guerra contra los scooters: anuncian multas hasta fin del servicio

Este mes comenzó el servicio de scooters en Coquimbo y La Serena, pero en los últimos días producto de una serie de incidentes motivó a que las autoridades tomaran medidas para normar el uso de este medio de transporte.

Desde la Municipalidad de Coquimbo, precedida por Ali Manouchehri anunció este miércoles el término del periodo de marcha blanca y comenzará a cursar infracciones a quienes no respeten las normas que regulan el uso de estos vehículos.

Entre las normas se encuentra el uso de elementos de protección personal y las reglas del tránsito vigentes en nuestro país.

Las multas comienzan desde las 0,5 UTM ($34.324) y aumentarán según la gravedad de las faltas.

Esta decisión fue reforzada según informo el Diario El Día por un incidente cuando uno de los scooters fue lanzado al borde costero.

En el caso de La Serena, el administrador municipal, Halid Daud, informó al citado medio que “si la accidentabilidad continúa aumentando, como municipio no descartamos evaluar medidas más restrictivas, priorizando siempre la seguridad de las personas”.

El administrador recalcó que la permanencia del servicio en dicha ciudad dependerá del comportamiento de los usuarios.

