SEC multa a AES Andes con más de $3.480 millones por fallas críticas durante el mega apagón de 2025

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) oficializó una nueva y millonaria sanción en contra de la empresa AES Andes S.A., en el marco de las indagatorias por el mega apagón que paralizó a Chile el 25 de febrero de 2025. La multa, que asciende a 50.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) —equivalentes a $3.480.550.000—, apunta a la responsabilidad de la generadora en el incumplimiento de normativas eléctricas esenciales durante la emergencia que dejó sin suministro al 98,5% de la población nacional.

La investigación técnica del organismo regulador determinó que, al momento de activar el Plan de Recuperación de Servicio, AES Andes presentó indisponibilidades en sus sistemas de supervisión y control. Estas fallas impidieron que los mecanismos de restauración eléctrica operaran de forma expedita, dificultando que el suministro se restableciera en los tiempos mínimos exigidos por la ley.

De acuerdo con el informe de la SEC, las deficiencias fueron atribuidas directamente a problemas en los planes de mantenimiento de la empresa. En particular, se constató que diversas instalaciones no tenían sus sistemas de respaldo plenamente operativos. Esta falta de disponibilidad en sistemas auxiliares y de comunicaciones resultó crítica, contribuyendo significativamente a los retrasos experimentados por la ciudadanía para recuperar la energía.

Sanciones acumuladas y señal a la industria

La superintendenta de la SEC, Marta Cabeza Vargas, explicó que esta resolución busca establecer responsabilidades y, sobre todo, exigir estándares de seguridad rigurosos. “Nuestro objetivo es enviar una señal clara a la industria eléctrica respecto de la importancia de mantener las instalaciones en condiciones adecuadas”, sostuvo la autoridad, destacando que los sistemas de respaldo son fundamentales en contextos de contingencia.

Hasta la fecha, la investigación por el blackout de febrero de 2025 ha derivado en multas que ya superan los $33 mil 400 millones. Esta nueva sanción contra AES Andes se suma a los castigos económicos ya aplicados a otras firmas del sector, tales como Interchile, Transelec, Alfa Transmisora, CGE Transmisión, Engie Energía, e incluso a los Consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional.

Investigación en curso

Pese a la magnitud de la cifra actual, el proceso sancionatorio aún no ha finalizado. La titular de la SEC añadió que las pesquisas continúan su desarrollo y que “no se descarta la aplicación de nuevas sanciones” en la medida que se logren acreditar responsabilidades adicionales basadas en el análisis técnico y jurídico de los antecedentes.

Finalmente, el organismo recordó a los usuarios la importancia de mantenerse informados a través de sus canales oficiales para acceder a consejos de seguridad y actualizaciones sobre el sistema energético nacional.